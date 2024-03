È uscito in digitale ed è entrato in rotazione radiofonica “DOCTOR (WORK IT OUT)”,

il nuovo attesissimo singolo delle superstar planetarie PHARRELL WILLIAMS e MILEY CYRUS.

Online anche il videoclip ufficiale, diretto da Jacob Bixenman: www.youtube.com/watch?v=xWkqjXjD73E.

Per Miley Cyrus, il nuovo brano è il primo uscito dopo la vittoria ai Grammy Awards per “Record of The Year” e “Best Pop Solo Performance” con la hit mondiale “Flowers” (3X Platino in Italia e singolo più venduto del 2023 secondo IFPI), mentre per Pharrell è il secondo singolo uscito quest’anno dopo “Good People”, brano in collaborazione con la rock band britannica Mumford & Sons.

“Doctor (Work It Out)” è stato presentato per la prima volta durante lo spettacolo Louis Vuitton Men’s Fall/Winter di Pharrell.

