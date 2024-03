La superstar mondiale JUSTIN TIMBERLAKE torna dopo 6 anni dall’uscita del suo ultimo disco con il nuovo atteso album di inediti “Everything I Thought it Was”

L’uscita dell’album sarà il 15 marzo ed è già disponibile in pre-order al seguente link: Everything I Thought It Was (lnk.to)

L’album sarà disponibile in digitale e nei seguenti formati: CD, 2LP nero 140 grammi, 2LP nero sfumato con effetto marmo 140 grammi, 2LP grigio metallizzato con inserti neri 140 grammi.

Tracklist:

1. Memphis

2. F**kin’ Up The Disco

3. No Angels

4. Play

5. Technicolor

6. Drown

7. Liar (ft. Fireboy DML)

8. Infinity Sex

9. Love & War

10. Sanctified (ft. Tobe Nwigwe)

11. My Favourite Drug

12. Flame

13. Imagination

14. What Lovers Do

15. Selfish

16. Alone

17. Paradise (ft. *NSYNC)

18. Conditions

È in rotazione radiofonica “Selfish”, che ha raggiunto la Top 20 dell’Airplay, brano pop e dallo stile inconfondibile, scritto da Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Cirkut (Maroon 5, The Weeknd), Theron Thomas, Amy Allen e prodotto da Timberlake, Louis Bell e Cirkut.

Follow Justin Timberlake:

Official Website | Instagram | YouTube

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia