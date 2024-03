“I’m Doing it Again Baby!”, il nuovo album di girl in red

Venerdì 12 aprile esce in digitale “I’M DOING IT AGAIN BABY!”

l’atteso nuovo album di inediti della cantautrice producer norvegese da oltre 1 MILIARDO di stream girl in red.

È attivo il pre-order: I’M DOING IT AGAIN BABY! (lnk.to)

L’album contiene il singolo “TOO MUCH” ( www.youtube.com/watch?v=RDGDDYDf5FE) attualmente in rotazione radiofonica, in cui la cantautrice abbraccia la vulnerabilità.

Ben lungi dall’essere un inno al dolore da cuore infranto, il brano è arricchito da un testo brillante, accompagnato da chitarre vivaci e grandi momenti pop.

All’interno dell’album anche il nuovo brano uscito oggi “DOING IT AGAIN BABY”, disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.

Di seguito la tracklist di “I’M DOING IT AGAIN BABY!”:

I’m Back

DOING IT AGAIN BABY

Too Much

Phantom Pain

You Need Me Now?

A Night To Remember

Pick Me

Ugly Side

New Love

★★★★★

