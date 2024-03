Il chitarrista e il compositore Germano Seggio, con il videoclip del singolo “Freesias” (https://bit.ly/3Ta8s0p) è tra i finalisti del premio come miglior video musicale ai “Rome Music Video Awards”, competizione internazionale che premia i migliori videoclip musicali.

Il video, diretto dalla regista Giulia Galati con la partecipazione di Germano Seggio e dell’attrice Rossella Leone, ha superato diversi step di selezione: al nastro di partenza la commissione ha vagliato quasi cinquecento opere. Il 10 luglio 2024 la commissione annuncerà i vincitori delle diverse categorie del contest.

«Concorrere per il premio di miglior videoclip musicale ai Rome Music Video Awards dopo diverse selezioni è per me una vera e propria sorpresa! La regista di “Freesias” ha presentato il videoclip in totale autonomia e non posso che essere felice e commosso per il riscontro ricevuto fino a qui – racconta Germano Seggio – Sono, inoltre, onorato per la possibilità di aprire il concerto di Karima, un’artista che stimo moltissimo in una giornata così speciale come la giornata dedicata al valore e al rispetto delle donne, un tema su cui cerco, nel mio piccolo, di sensibilizzare e a cui si ispira proprio il singolo “Freesias”».

Il videoclip di “Freesias” è un vero e proprio cortometraggio, che esprime attraverso diverse sequenze, l’alternarsi di momenti di tensione e negatività e momenti positivi, di calma e distensione retti da una narrazione musicale che è intima e delicata.

Le immagini alternano momenti oscuri, nei quali vengono presentate diverse situazioni di violenza psichica e fisica di mobbing, sfruttamento e abuso, a momenti positivi rappresentati da una intensa luce magenta che raccontano storie di rispetto, attenzione, ascolto e accoglienza.

È la luce sprigionata dagli atti di gentilezza e rispetto a dominare la scena finale, trasmettendo il messaggio di speranza voluto dall’artista. Al centro di tutto, il tema che ha ispirato il brano “Freesias”: il rispetto nei confronti della donna.

L’album che contiene il brano è finanziato attraverso un crowdfounding disponibile al link:

https://gofund.me/d19ec713

www.germanoseggio.com

www.facebook.com/germanoseggiopage

www.youtube.com/channel/UCgWD3nCo1Q9GoLvIro4UAMQ

