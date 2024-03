Giovanni Truppi + band vs Sibode dj in tour

Un’insolita battaglia sul ring della Musica Italiana

Salgono sul ring per la prima volta uno contro l’altro, (o per la prima volta insieme forse) Giovanni Truppi, all’angolo destro, peso massimo della canzone d’autore italiana, uno che sa sganciare pugni allo stomaco come nessuno, con i suoi brani che lasciano tagli e profonde lacerazioni.

E all’angolo sinistro Sibode Dj, l’inventore dell’electro-bobalin, il solitario sexy looper con beatbox, tromba, tastiera e chitarra.

I loro corpi e la loro musica si sfideranno mettendosi alle corde vicendevolmente, mostrando i propri muscoli in 5 memorabili round.

Una danza come quella di Muhammad Alì vs George Foreman, che li vedrà a tratti abbracciati cercando entrambi un pertugio per sferrare un gancio da K.O. al pubblico coi propri guantoni grondanti suoni e parole. Fuori i secondi!

Dopo il primo incontro che si è tenuto al Locomotiv di Bologna il 14 dicembre 2023, i due artisti hanno deciso di intraprendere questo nuovo viaggio musicale insieme, pronti a calcare 5 palchi che per l’occasione si trasformeranno in ring.

La prima parte dello spettacolo vedrà come protagonista Sibode Dj, che oltre ad eseguire un repertorio in solo, si unirà a Giovanni Truppi e la sua band con la tromba. La band di Truppi è formata da Frankie Bellani (tastiere, synth), Giorgio Maria Condemi (chitarre) e Stefano Tamborrino (batteria).

Il tour, organizzato da Ponderosa Music & Art, partirà il 4 aprile dall’OGR di Torino e proseguirà il 19 alla Latteria Molloy di Brescia, il 21 a Largo a Roma, il 1 maggio in Piazza Maggiore a Bologna per poi terminare il 2 maggio al Teatro Bellini di Napoli.

Il tour è in collaborazione con Antenna Music Factory.

I biglietti saranno disponibili da lunedì 11 marzo alle ore 10:00 sui principali circuiti di prevendita e su ponderosa.it

