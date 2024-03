F1 2024: il via alla nuova stagione della classe regina

Finalmente, dopo circa 3 mesi di totale assenza, la classe regina delle corse automobilistiche è pronta a fare il suo debutto per la stagione 2024. Questa stagione avrà il gravoso compito di riagganciare l’attenzione degli appassionati di formula 1, dopo una stagione, quella del 2023, totalmente dominata dalla Red Bull, la quale è riuscita a vincere in quasi tutti i gran premi.

Questo grazie sia a una macchina molto superiore alle altre, prodotto della mente geniale di Adrian Newey, ma anche per merito di un pilota in assoluto stato di grazia, ovvero Max Verstappen, il quale ha conquistato il suo terzo titolo mondiale consecutivo. L’unica vittoria non Red Bull della passata stagione è stata colta dalla scuderia di Maranello; la Ferrari infatti, con Carlos Sainz, è riuscita ad ottenere il massimo dall’unica prestazione sottotono di Max Verstappen, nel gran premio di Singapore.

Un pre stagione pieno di colpi di scena

Anche se il timore degli appassionati della Formula 1 è quello che la stagione 2024 possa essere un copia e incolla di quella precedente, con una vettura dominante (Red Bull) che non pare possa essere contrastata in nessun modo, c’è anche da dire che il pre stagione è stato davvero intenso e ricco di colpi di scena, soprattutto nelle ultime fasi. Uno di questi non poteva essere predetto neanche con una scommessa azzardata nel miglior casino online Svizzera, e stiamo parlando di quello che vedrà il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, vestire i colori rossi della Ferrari dalla stagione 2025.

Un fulmine a ciel sereno che ha colto impreparati quasi tutti, dai protagonisti agli addetti ai lavori, con solo qualche indiscrezione trapelata poco prima della conferma annunciata dalla Mercedes.

A fare le spese di questo trasferimento eclatante, sarà l’attuale pilota della Ferrari Carlos Sainz, il quale era in attesa di rinnovo con la scuderia di Maranello, rinnovo che per sua sfortuna non avverrà. La coppia di piloti del Cavallino Rampante per la stagione 2025 sarà quindi composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, sperando che ci sia anche una vettura in grado di competere con la Red Bull.

Il caso Horner Gate

L’attuale scuderia campione del mondo non può però godersi del tutto il trionfo della passata stagione. Infatti in casa Red Bull è in corso quello che è stato denominato dagli addetti ai lavori come “Horner Gate”. L’attuale Principal della scuderia austriaca infatti si è trovato al centro di accuse mosse da una dipendente per comportamenti scorretti, probabilmente molto gravi, ma dei quali non si conoscono ancora molti dettagli.

Un terremoto sportivo comunque è lo scenario più probabile in casa Red Bull, visto che le accuse sembrano essere tutte fondate, con la stessa scuderia che sarà chiamata a decidere in tempi brevi la prossima mossa da fare. Questo presunto scandalo sta anche minando la collaborazione tra Red Bull e Ford, la quale dovrebbe instaurarsi dalla stagione 2026, proprio per la mancanza di dettagli e trasparenza di questa faccenda.

Conclusione

Se queste sono le premesse, gli appassionati della classe regina possono sperare in un campionato davvero emozionante anche se, realisticamente parlando, la Red Bull nei primi test si è dimostrata di una forza schiacciante, e solo la Ferrari è riuscita ad avvicinarsi leggermente alle sue prestazioni, soprattutto nel giro secco.