Elena Gaggini e Davide Falco: libro e tre eventi a Novate

ESSERE DONNA … essere forte… essere coraggiosa… essere libera

Il libro esce in occasione della giornata Internazionale della Donna, durante una tre giorni di presentazione e di incontri tenuti da professioniste e con la partecipazione di Laura Locatelli, attrice di teatro, cinema e televisione, e formatrice

L’idea è nata dalla giornalista e scrittrice Elena Paola Gaggini e dal giornalista Davide Falco durante una amichevole chiacchierata, pensando di coinvolgere in prima persona le donne facendosi raccontare episodi della loro vita nei quali sono state o non sono state forti, coraggiose o libere.

«Inizialmente pensavamo di raccogliere qualche testimonianza per poi leggerla in un incontro pubblico. In poco tempo però, i testi ricevuti sono stati davvero molti e sarebbe stato un peccato poterne condividere solo alcuni. Abbiamo allora optato per la stesura di un libro. Crediamo che la lettura delle sue pagine possa essere di stimolo e di aiuto per chi sta vivendo situazioni simili e non ha ancora trovato la forza di agire, di decidere, o semplicemente uno spunto di riflessione», spiegano Elena e Davide.

Non a caso nella copertina del libro è raffigurato un fiore di loto ispirato da alcune foto di un recente viaggio di Elena in Giappone, ma soprattutto per ciò che rappresenta. A indicare il fiore di loto, in giapponese, è infatti la parola hasu che significa purezza dell’anima. Il fiore di loto è simbolo di purezza e perfezione in quanto, pur affondando le sue radici nel fango, riesce a mantenere la sua bellezza naturale. Ad arricchire le pagine bianche che dividono le singole testimonianze alcune citazioni riguardanti le donne, significative e stimolo di pensiero.

Il libro raccoglie sessantanove testimonianze, pezzi di vita di donne, più o meno giovani, italiane e straniere, che abbracciano svariati argomenti della nostra esistenza. «Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutte le donne che hanno accolto il nostro invito a raccontarsi, permettendo la realizzazione di questo libro. Donne che hanno accettato di condividere alcune loro esperienze, anche intime, di vita e soprattutto le loro emozioni, le loro gioie e i loro dolori, prima con noi e poi con tutti coloro che leggeranno queste pagine nate dai loro cuori», concludono i due scrittori.

La presentazione del libro si svolgerà in tre momenti, nel prossimo fine settimana, 8-9-10 marzo e sarà accompagnata da incontri con diverse professioniste che intavoleranno una chiacchierata con le persone presenti

Venerdì 8 marzo, dalle 18 alle 20,30 in Villa Venino, Largo Padre Ambrogio Fumagalli 5, Novate Milanese

INTERVERRANNO

Daniela Maldini, Sindaco di Novate Milanese

Susanna Rosa, Ginecologa Dirigente Medico senior, Ospedale San Raffaele, Milano

Rossella Borgonovo, Acconciature Rossella

Sabato 9 marzo, dalle 17 alle 19 Villa Venino, Largo Padre Ambrogio Fumagalli 5, Novate Milanese

INTERVERRÀ

Laura Locatelli, attrice di teatro, cinema e televisione, e formatrice

Domenica 10 marzo, dalle 10 alle 12,30 HUB Novate Milanese, via Roma 2

INTERVERRANNO

Carla Garofalo, Avvocato Penalista

Per “Nemmeno con un fiore”, rete antiviolenza

territorio del garbagnatese e rhodense:

Chiara Gambarini, Psicologa di Comuni Insieme

