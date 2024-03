Continua l’ascesa di CLARA nella scena musicale italiana!

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Diamanti Grezzi”, certificato disco d’oro e stabile in TOP20 nelle classifiche Fimi/gfk dei singoli più venduti e Spotify Italia, CLARA è pronta a portare la sua musica in tour e annuncia le date estive del PRIMO TOUR, che proseguirà poi in autunno con gli appuntamenti nei club, inizialmente previsti a marzo 2024.

Il tour, prodotto da Live Nation, porterà CLARA per la prima volta sui palchi dei più importanti festival italiani. La prima data vedrà l’artista al Mosa Festival di Casalgrande (RE) giovedì 13 giugno 2024, per poi proseguire al Nameless Music Festival ad Annone di Brianza (LC) venerdì 14 giugno 2024, al Varese Summer Festival sabato 20 luglio 2024, all’Ama Music Festival di Bassano del Grappa (VI) venerdì 23 agosto 2024 e per concludere sarà a La Notte Più Rosa di Porto Sant’Eplidio (FM) sabato 24 agosto 2024. I biglietti sono già acquistabili online e nei punti vendita autorizzati.

Le date previste nei club a marzo sono state spostate a ottobre e il viaggio live di CLARA proseguirà a partire da Roma giovedì 3 ottobre 2024 a Largo Venue, continuando al Demodé di Bari sabato 5 ottobre 2024, al Duel di Napoli domenica 6 ottobre 2024, al Viper Theatre di Firenze sabato 12 ottobre 2024, all’Hall di Padova domenica 13 ottobre 2024 e, infine, ai Magazzini Generali di Milano martedì 15 ottobre 2024. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date, per qualsiasi informazione: https://www.livenation.it/

In attesa di esibirsi live, continua il viaggio di CLARA per l’Italia con l’instore tour di “PRIMO”, il suo album d’esordio, con cinque nuovi appuntamenti. La giovane cantautrice incontrerà i fan sabato 16 marzo al Centro Commerciale Belpò di San Rocco al Porto (LO), domenica 17 marzo al Centro Commerciale La Corte Lombarda di Bellinzago Lombardo (MI), giovedì 21 marzo alla Feltrinelli del Centro Commerciale Santa Caterina di Bari, sabato 23 marzo alla Feltrinelli di Piazza della Repubblica di Firenze e infine domenica 24 marzo al Centro Commerciale Vialarga di Bologna.

I tour estivo e autunnale saranno l’occasione poi per CLARA di cantare finalmente dal vivo il suo album “PRIMO”, uscito il 16 febbraio e tutt’ora in TOP10 della classifica Fimi/gfk degli album e dei CD/vinili. Al suo interno, oltre al brano del Festival di Sanremo 2024 “Diamanti Grezzi” (disco d’oro), alla hit “Origami all’alba” (triplo disco di platino) e “Boulevard”, canzone vincitrice di Sanremo Giovani 2023, è presente anche “Ragazzi Fuori”, il brano realizzato e cantato da CLARA per la colonna sonora della quarta stagione di Mare Fuori, attualmente in TOP50 Fimi/gfk dei singoli più venduti.

CALENDARIO TOUR ESTIVO – in aggiornamento

Giovedì 13 giugno 2024 | Mosa Festival @Casalgrande (RE) – biglietti in vendita a breve

Venerdì 14 giugno 2024 | Nameless Music Festival @Annone di Brianza (LC)

Sabato 20 luglio 2024 | Varese Summer Festival @Varese (VA)

Venerdì 23 agosto 2024 | Ama Music Festival @Bassano del Grappa (VI)

Sabato 24 agosto 2024 | La Notte Più Rosa @Porto Sant’Elpidio (FM)

CALENDARIO TOUR AUTUNNALE – RIPROGRAMMATO

Giovedì 3 ottobre | Largo Venue @Roma

Sabato 5 ottobre | Demodé @Bari

Domenica 6 ottobre | Duel @Napoli

Sabato 12 ottobre | Viper Theatre @Firenze

Domenica 13 ottobre | Hall @Padova

Martedì 15 ottobre | Magazzini Generali @Milano

CALENDARIO INSTORE TOUR – NUOVE DATE

Sabato 16 marzo | Centro Commerciale Belpò @ San Rocco al Porto (LO)

Domenica 17 marzo | Centro Commerciale La Corte Lombarda @ Bellinzago Lombardo (MI)

Giovedì 21 marzo | Feltrinelli del Centro Commerciale Santa Caterina @ Bari

Sabato 23 marzo | Feltrinelli di Piazza della Repubblica @ Firenze

Domenica 24 marzo | Centro Commerciale Vialarga @ Bologna

