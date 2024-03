“Prima tremavo un po’ ma ora sto bene, sono contenta di essere qua, oggi dobbiamo essere sinceri. È un periodo tosto, ma tutto va messo nel giusto contesto, perché la mia storia è piccola rispetto alle tragedie che accadono ogni giorno nel mondo. Sono stati due mesi e mezzo tosti, in cui mi sono trovata al centro di un’ondata d’odio. Si potrebbe pensare che io sia preparata ad affrontare una cosa del genere, ma niente prepara alla violenza di certi attacchi, quando senti che sei attaccato da tutte le parti. È stato difficile anche per me, seppure queste cose le abbia vissute tante volte sulla mia pelle”. Così Chiara Ferragni, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul NOVE.

Sulla pericolosità dei social media: “I social media sono fantastici quando tutto va bene e diventano un incubo quando tutto va male, di questo bisogna esserne consapevoli, ma quando lo si prova sulla propria pelle è sempre molto diverso. È un po’ un gioco, quando sono tutti lì ad osannarti naturalmente ci si sente invincibile, mentre quando si viene criticati aspramente, anche a ragione volte, è tutto più difficile, ci si sente accerchiati”.

Sulle vicende degli ultimi mesi: “Il 15 dicembre 2023, quando c’è stata la sentenza dell’Antitrust, è stato uno spartiacque. Fino a quel momento pensavo di aver fatto delle classiche operazioni commerciali in totale buonafede e pensavo di non aver fatto nulla di sbagliato. In quel momento mi sono resa conto che evidentemente se alcune persone avevano frainteso le mie intenzioni, quello che avevo detto e scritto, voleva dire che le cose dovevano essere fatte in un altro modo e dovevano essere fatte meglio”.

