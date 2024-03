Appuntamenti allo Spirit de Milan della settimana

MERCOLEDÌ 6 MARZO

Alle 21.30 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 7 MARZO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con THE CADREGAS: il loro repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali.

VENERDÌ 8 MARZO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con JANE JERESA: cresciuta nell’ambienta di musica afrobeat, rhythm and blues, high life, soul, disco, raggae, apala e gospel, oggi è una cantante e autrice soul, blues e funk residente a Pavia. È considerata a pieno titolo una voce emergente con grande impatto sulla scena italiana della musica soul, blues e funk.

A seguire Dj Set anni 70-80-90 con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 9 MARZO

Alle 22.30 – SPECIAL HOLY SWING NIGHT con ROARING CATS: 8 giovani artisti provenienti da ogni parte d’Europa e non solo suoneranno grandi classici da loro riarrangiati e composizioni originali basate su uno stile early-swing genuino e frizzante.

A seguire Swing Dj Set con Fish

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 20€ con consumazione per chi viene dopocena (15€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 10 MARZO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con STEFANO MACCHIA ELECTRIC BLUES: uno dei bluesman italiani più genuini che si possano ascoltare, chitarra e voce con uno stile intenso e puro che si rifà alla tradizione di Chicago. Offre al pubblico un repertorio che appaga gli appassionati di blues con piccole perle del genere e coinvolge i meno avvezzi con sonorità dense, a volte morbide ed altre volte dure ed elettriche.

Da non scordare che mancano meno di 2 settimane dall’inizio di SPIRIT OF IRELAND, la festa dedicata a San Patrizio che colora di verde lo SPIRIT DE MILAN e che per 3 giorni (15, 16 e 17 marzo) anima il locale meneghino con concerti dal vivo, workshop di danze irlandesi, angoli culinari e tanto altro ancora!

Per la sesta edizione, è possibile vivere un’autentica esperienza in perfetto stile irlandese con la musica delle band Cùig e Seo Linn, oltre ai nostrani Willos’, i Keily’s folk, Andrea Rock and the Rebel Poets.

Ci saranno gli spettacoli di danza e le lezioni primi passi dell’accademia di ballo Gens D’Ys e, per la primissima volta, i workshop di danza con i Fusion Fighters (https://www.spiritofireland.it/workshop-di-danza/), la compagnia che ha fatto della danza irlandese la base per la contaminazione con i più diversi stili.

E per godere a pieno dell’esperienza irlandese, anche quest’anno si potranno degustare i migliori wiskey e il tipico Irish Brunch, senza far mancare fiumi di birra irlandese, anche grazie alla consolidata collaborazione con GUINNESS che sostiene la manifestazione dalla sua prima edizione.

L’evento è inserito all’interno della Ireland Week del Turismo Irlandese.

Programma completo su https://www.spiritofireland.it/programma/.

Biglietti disponibili su https://www.spiritofireland.it/biglietti/

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

