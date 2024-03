660 firme raccolte per modificare il piano sosta di Novate

Fratelli d’Italia, Forza Italia e Novate Civica raccolgono 660 firme per la petizione di variazione della sosta a pagamento

«L’attuale amministrazione, nascondendosi dietro dogmatiche posizioni ambientaliste e dietro l’esigenza di creare una maggior rotazione dei parcheggi, ha concepito un piano della sosta con l’unico obiettivo di “fare cassa” a spese dei cittadini.

Tale scelta invero ha gravemente compromesso i diritti dei residenti senza risolvere il problema reale della carenza cronica, soprattutto in alcune aree, di aree di sosta.

La sinistra che governa ininterrottamente la nostra cittadina da ormai 15 anni, non ha mai affrontato il problema cercando di risolverlo in maniera radicale con la realizzazione di nuovi parcheggi interrati o con il recupero di quelli esistenti e la loro successiva messa a disposizione dei cittadini, ma ha solo adottato soluzioni ipocrite che hanno ulteriormente complicato la vita ai novatesi ed in particolare andando a colpire lavoratori, mamme, anziani e persone con difficoltà di deambulazione.

Le forze politiche di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Novate Civica – consce dei limiti giuridici scaturiti dall’incauta sottoscrizione da parte dell’attuale amministrazione di un contratto pluriennale con la società che gestisce la sosta a pagamento e che rende impossibile l’eliminazione “tout court” delle strisce blu – hanno deciso di presentare una petizione corredata da oltre 660 firme a mezzo delle quali si richiedono dei correttivi tesi al miglioramento del piano della sosta ed in particolare:

– l’esenzione dal pagamento della sosta per i primi 30 minuti per i veicoli parcheggiati nelle strisce blu;

– l’esenzione della sosta a pagamento per le giornate di sabato;

– l’ampliamento del diritto dei residenti ad ottenere un pass per la sosta gratuita negli spazi delimitati dalle strisce blu. Il pass dovrà essere concesso per ciascun veicolo nella disponibilità del richiedente, purché venga associato alla patente di un componente del nucleo familiare.

In tal modo ogni famiglia potrà usufruire gratuitamente di un pass per ogni automobilista presente nel nucleo familiare;

ampliamento dei parcheggi gratuiti per portatori di disabilità e over 75 o comunque con problemi di deambulazione, al fine di favorire l’accesso ai medici di medicina generale e strutture medico-sanitarie; predisposizione di appositi parcheggi gratuiti per motocicli e auto elettriche.

L’amministrazione, da regolamento, dovrà fornirci una risposta entro 60 giorni dal deposito della petizione.

Confidiamo che le nostre proposte, mosse esclusivamente dal buon senso e supportate da un numero cospicuo di sottoscrizioni, possano trovare accoglimento ad esclusivo vantaggio dei cittadini novatesi», concludono le tre forze politiche.

