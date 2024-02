Arriva TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO lunedì 5 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno in streaming su NOW e disponibile on demand. Una nuova epica avventura nata dalla linea di giocattoli anni ’80 prodotta dall’americana Hasbro e dalla giapponese Takara Tomy, che nel corso degli anni ha ispirato cartoni animati, fumetti, film e videogiochi.

Transformers-Il risveglio: 5 febbraio in onda su Sky Uno,NOW

Il settimo capitolo della saga, sequel di Bumblebee e secondo prequel di Transformers; ambientato nel 1994, vede protagonisti l’ex soldato Noah Diaz e la ricercatrice Elena Wallace. Questi uniscono le proprie forze a quelle degli Autobot per cercare di salvare la Terra dalla distruzione. Nelle battaglie in giro per il mondo entrano in scena anche altre due fazioni di Transformers, entrambe in grado di trasformarsi in animali: i Maximals, tra cui Airazor e Optimus Primal, antenati degli Autobot, e i Predacon, discendenti dai Decepticon.

Il film, in streaming su NOW e disponibile on demand, fa parte della SKY CINEMA COLLECTION – TRANSFORMERS. Il programma prevede che da sabato 3 a domenica 11 febbraio vada in onda la saga sci-fi che comprende i 5 film diretti da Michael Bay. Ricordiamo che il primo capitolo della saga è uscito nell’ormai lontano 2007.

La storia della saga è una storia di successi

TRANSFORMERS il primo film è stato candidato a 3 Oscar® nel 2008. Nel 2009, esce la seconda spettacolare avventura, TRANSFORMERS – LA VENDETTA DEL CADUTO, dove ritroviamo Shia LaBeouf e Megan Fox che, insieme agli Autobot, combattonom i Decepticon. Il 2011 è stato l’anno di TRANSFORMERS 3, in cui John Turturro e Rosie Huntington-Whiteley si uniscono a Shia LaBeouf nel cast. Qui gli Autobot non devono solo difendersi dai Decepticons, ma anche da un nuovo terribile nemico. Nel 2014 viene realizzato il quarto capitolo della saga: TRANSFORMERS 4 – L’ERA DELL’ESTINZIONE con Mark Wahlberg e Stanley Tucci in cui viene ritrovato il leader degli Autobot. Nel 2017 ritroviamo Mark Wahlberg, questa volta insieme ad Anthony Hopkins, in TRANSFORMERS – L’ULTIMO CAVALIERE, dove un’inaspettata alleanza si rivela l’unica possibilità per salvare la Terra da una minaccia spaziale. È uscito invece nel 2018 BUMBLEBEE di Travis Knight, primo prequel della saga, ambientato negli anni 80.

