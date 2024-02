Teatro Charlot: a marzo arriva lo show terapeutico di Costa

Attraverso uno show decisamente terapeutico, in linea con lo stile del comico siciliano, va in scena la ricetta su come allontanare i pensieri negativi, lo stress, l’ansia e fare scorta di risate. Due ore di energia allo stato puro con una serie di performance estratte dal suo celebre repertorio e assolute novità: il cowboy siculo, Nicolino il cinesino e la nuova canzone “Mi sono rotto il jazz” sulla quale ballerà il tip tap, il calembour “Un uomo di mondo”, Don Antonino, il salsero Jose Pampero e tanti altri. Nel nuovo varietà comico, Costa sarà accompagnato dalla sorella Annalisa Costa, dalla spalla comica Pierre Bresolin e da un prezioso corpo di ballo. Per esorcizzare ansie e paure Costa consiglia di assumere “Costa Power” anche più volte a settimana, perché la medicina migliore per affrontare le criticità della vita è da sempre una ricca dose di ironia.

Maggiori informazioni

Costa ha conquistato il suo pubblico con quel talento che lo rende un comico in via d’estinzione, in grado di far ridere o sorridere lasciando anche un pizzico di amarezza quando, ad esempio, omaggia il grande Totò o passa da Chaplin a Michael Jackson in un medley tra musica, mimica e ballo.

Pellezzano (Salerno), 28 febbraio 2024 Centoventi minuti di risate con un grande intrattenitore. Uno show formato famiglia che unisce la magia del teatro a momenti di comicità e cabaret spassosissimo.

Venerdì 1 marzo (alle 21) il Teatro Charlot, polo culturale di Pellezzano e luogo dell’intrattenimento della Valle dell’Irno, nell’ambito della stagione teatrale 2023 – 2023, ospita Antonello Costa in “Costa Power, il potere del sorriso”.

