Stefano Figus è il candidato sindaco di Sinistra per Novate

Rivedere la viabilità ordinaria, il servizio Atm dell’89, riqualificare aree urbane e capire la fattibilità della Complanare, se ci sono i fondi e il piano di mitigazione. Una particolare attenzione all’ambiente e la piantumazione di alberi in città. Spazi e spazio ai giovani e alla politica trasparente condivisa.

Sono questi i punti fondamentali del programma corale pensato dai membri di Sinistra per Novate , riportati dall’aspirante sindaco Stefano Figus.

Il valore aggiunto

A questo si aggiunge la voglia di condividere idee, pareri e scelte con i cittadini, realizzare una politica condivisa e non presentare progetti già pronti in cui i cittadini devono solo constatare quello che verrà realizzato.

I giovani

Un occhio di riguardo verso i giovani, sempre più lontani dalla politica e senza spazi in cui potere ritrovarsi, diffondere cultura e vivere Novate. Nella lista di Sinistra per Novate, il più giovane è Matteo con i suoi 23 anni, aspirante sindacalista e con l’entusiasmo di realizzare progetti e spazi dedicati alla partecipazione politica e culturale. Particolare attenzione viene data anche al mondo del lavoro, soprattutto per i più giovani, che a volte non conoscono i loro diritti e firmano contratti non propriamente corretti.

«Vogliamo vivere il territorio, ad esempio le scuole per diverse ore sono libere ed inutilizzate, perché non utilizzare quegli spazi per creare momenti di collettività? Una volta c’era il “Centro incontri” in cui i ragazzi si aggregavano. Non ci sono spazi pubblici per fare musica e i ragazzi vanno nei parchi e capita che facciano anche dei danni. Vogliamo poi costruire una cultura dell’ambiente, per essere sempre più preparati al cambiamento climatico, salvaguardando il verde agricolo, bloccare le speculazioni edilizie e cambiare il Pgt», spiegano dalla lista Sinistra per Novate.

Chi è Stefano Figus

Il candidato sindaco ha 33 anni e lavora come impiegato contabile. Nelle precedenti elezioni amministrative, del 2019, era presente in una lista civica.

«La nostra squadra nasce dal grande incubatore di idee e progettualità che é Casa del Popolo, spazio di costruzione, condivisione e realizzazione politica ma anche una vera e propria seconda casa, un luogo di cittadinanza attiva e di comunità. Negli anni, alle iniziative più strettamente politiche, abbiamo aggiunto un grande impegno nello sviluppo di iniziative sociali e culturali tali da intercettare nuovi giovani e generare nuove forme di collaborazione, tutte confluite in una visione della Città fondata su valori di solidarietà e responsabilità», conclude Stefano Figus.

Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia