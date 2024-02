Radio 24 in diretta dalla manifestazione Progetto Fuoco

Radio 24 è presente con i suoi studi posizionati nella Galleria tra i padiglioni 6 e 7 durante “Progetto Fuoco”, fiera internazionale dei sistemi di riscaldamento a biomasse, alla fiera di Verona da mercoledì 28 febbraio a sabato 2 marzo.

Tra i padiglioni del quartiere fieristico in vetrina un settore che vale 4 miliardi di euro: tanto fatturano le circa 14mila imprese coinvolte in una filiera che complessivamente occupa 72mila addetti, 43mila impiegati in via diretta, gli altri nell’ambito dell’indotto.

Radio 24 in diretta dalla fiera trasmetterà i programmi: mercoledì 28 febbraio dalle 14.00 alle 15.00 Tutti convocati, condotto da Carlo Genta, segue Essere e avere, condotto da Marialuisa Pezzali. Giovedì 29 febbraio dalle 11:30 alle 12:30 è la volta di Off topic, condotto da Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti, mentre dalle 13:00 alle 14:00, è in diretta Effetto giorno, condotto da Alessio Maurizi. Per venerdì 1 marzo dalle 11:00 alle 12:00, Mauro Meazza conduce sempre dalla fiera in diretta, il programma sul risparmio con Due denari.

