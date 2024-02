A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione del verde di competenza del Comune di Milano, verrà effettuata la seguente chiusura diurna:

– Dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di Sabato 17 Febbraio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Famagosta M2 (km A+700) da carreggiata nord (direzione Milano).

Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle 22:00 di Mercoledì 14 Febbraio alle ore 06:00 di Giovedì 15 Febbraio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Baggio/Cusago (km 10+580) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.S.494 MI-Lorenteggio (km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, si rende necessaria la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 14 Febbraio alle ore 06:00 di Giovedì 15 Febbraio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da C.A.M.M. (km 3+084) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo MI-Mecenate (km 2+594) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

Per lavori di installazione dispositivi di monitoraggio manufatti, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 15 Febbraio alle ore 6:00 di Venerdì 16 Febbraio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Forlanini (km 4+473) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate).

Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita Aeroporto Linate).

– Dalle ore 23:00 di Venerdì 16 Febbraio alle ore 6:00 di Sabato 17 Febbraio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Forlanini (km 4+473) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate).

Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita Aeroporto Linate).

Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Aeroporto Linate da carreggiata sud (direzione A1-Bologna).

Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita Milano Centro).

Per lavori di realizzazione della Metrotranvia Interquartiere Nord – Tratta Funzionale Niguarda/Cascina Gobba M2 per conto del Comune di Milano, si rende necessaria la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 16 Febbraio alle ore 05:00 di Lunedì 19 Febbraio 2024, la chiusura al traffico del ramo di svincolo in entrata da MI – via Palmanova (km 10+650) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo (entrata da Vimodrone).

– Dalle ore 05:00 di Lunedì 19 Febbraio fino al 30 gennaio 2025, verrà riaperto al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI – via Palmanova (km 10+650) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate) in configurazione provvisoria di cantiere, mediante l’istituzione di un by-pass veicolare su via Padova nel Comune di Milano.

