Ludovico Einaudi torna all’Arena di Verona con due concerti il 9 e il 10 luglio

sulle tracce di “In A Time Lapse” per immaginarle in una nuova maniera con un nuovo organico strumentale.

Dice il compositore: “Ho pensato a In A Time Lapse un po’ per il decennale appena festeggiato e un po’ perché credo sia un progetto ancora molto attuale, con diversi brani divenuti dei miei classici, come Experience, che suono spesso. A seconda dell’organico con cui scelgo di suonare, lo ricucio e lo reinvento ogni volta“.

Insieme ad Einaudi al pianoforte, suoneranno Federico Mecozzi, violino e viola, Redi Hasa, violoncello e violoncello elettrico, Rocco Nigro, fisarmonica, Alberto Fabris, basso elettrico e basso synth, Sebastiano De Gennaro, percussioni, Gianluca Mancini, live electronics e il polistrumentista Francesco Arcuri.

Quest’estate in Italia Ludovico Einaudi suonerà anche all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei di Napoli il 12 luglio, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma il 13 e il 14 luglio e allo Stresa Festival Hall, il 17 luglio.

Sta inoltre prendendo forma un tour nei grandi teatri antichi come quelli di Vienne e Carcassonne.

Biglietti disponibili su ticketone.it e su ticketmaster

ludovicoeinaudi.com

ponderosa.it

