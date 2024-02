LICE: campagna di sensibilizzazione sull’epilessia a Milano

Al cinema con i ragazzi per parlare di Epilessia: questo l’importante obiettivo della nuova Campagna LICE, Lega Italiana Contro l’Epilessia, e Fondazione LICE dal titolo “Epilessia al cinema: racconti di storie reali. Incontri con le scuole”, in collaborazione con ANEC, Associazione Nazionale Esercenti Cinema. Perché di Epilessia bisogna parlarne, e sempre di più. Inoltre, è necessario diffondere una corretta conoscenza della patologia e scardinare i tabù che gravano sulla percezione di chi ne soffre. Ma soprattutto, è importante sensibilizzare e informare i più giovani attraverso un percorso di educazione in grado di coinvolgere le scuole e i loro studenti.

L’appuntamento del matinée

L’appuntamento con la Matinée è fissato al Cinema Eliseo di Milano il prossimo martedì 5 marzo alle ore 10 insieme agli studenti degli istituti secondari che avranno aderito all’iniziativa organizzata da LICE in collaborazione con ANEC.

“Siamo orgogliosi – dichiara Aglaia Vignoli, neuropsichiatria– di ospitare nella nostra città una delle tappe della Campagna LICE che attraverso il cinema coinvolgerà i ragazzi sensibilizzandoli su una malattia cronica come l’Epilessia(…) Vogliamo ribadire, quindi, il nostro impegno contro lo stigma sociale nei confronti delle Persone con Epilessia”.

Durante la Matinée al Cinema, gli studenti e gli insegnanti potranno assistere alla proiezione di “Fuori dall’acqua”, il cortometraggio tratto dalla storia di un ragazzo con Epilessia. La mattinata vedrà anche la proiezione del docufilm LICE «Dissonanze» Infine, in coda alla proiezione, si terrà un dibattito sul tema della conoscenza della malattia e dello stigma sociale che affrontano le Persone con Epilessia, animato dal Coordinatore Regionale LICE, insieme ai ragazzi e agli insegnanti.

Le parole di Mario Lorini

“È un vero piacere per l’ANEC abbracciare l’iniziativa della LICE e Fondazione LICE per la Campagna 2024 – dichiara Mario Lorini, Presidente ANEC– Da sempre in prima fila nel sostegno a campagne informative e formative su argomenti di primaria importanza, l’ANEC (che raggruppa la quasi totalità dei cinema italiani, di qualsiasi tipologia e ubicazione) ha già in passato favorito la più ampia diffusione di spot su temi di rilevanza sociale ed è lieta di accogliere il mondo scolastico nell’iniziativa, in una fase di mercato caratterizzata dalla piena ripresa della frequentazione delle sale cinematografiche. Una ripresa avviata proprio grazie al pubblico giovane e che sta inoltre vivendo in questi mesi il gran ritorno delle scolaresche al cinema”.

La Campagna “Epilessia al cinema: racconti di storie reali. Incontri con le scuole” prevede un ciclo di Matinée organizzate in dieci città d’Italia, ognuna sede di un Coordinatore della LICE. Oltre alla città di Milano, le altre Matinée coinvolgono Taranto, Modena, Catania, Cagliari, Napoli, Firenze, Roma, Udine e Torino.

