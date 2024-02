La5 lancia “Un’altra Me” con Carla Gozzi dal 28 febbraio

Da mercoledì 28 febbraio, in seconda serata (ore 23.30), su La5, debutta il factual in sei appuntamenti «Un’altra me». Condotto da Carla Gozzi, racconta donne che stanno cambiando vita radicalmente e vogliono, o devono, rinnovare il proprio armadio senza spendere cifre folli. Il cambio di marcia è legato a esperienze diverse: una transizione di genere, un cambiamento professionale, la genitorialità, uno nuovo stile di vita…

Come si esplica il format?

Gozzi incontra ciascuna protagonista per farsi raccontare la propria quotidianità e guidarla – con la massima empatia – a un rinnovamento che parte dall’outfit, ma è molto, molto di più. Per tutte loro, il nuovo capitolo passa attraverso un’esperienza significativa e motivante. Nel primo appuntamento, Gozzi incontra Sharon, fotografa professionista, che ha deciso vivere in un camper. Lo spazio è limitato: il guardaroba andrà ottimizzato e rinnovato, mettendo in vendita l’usato, che così avrà una nuova occasione, evitando sprechi e inquinamento.

Altri articoli di Dietro la TV su Dietro la Notizia