ITA Airways: terzo volo giornaliero Brindisi – Milano Linate

ITA Airways ripristina il terzo volo giornaliero tra Brindisi e Milano Linate per la prossima stagione estiva, accogliendo le istanze del territorio pugliese, a conferma dell’interesse della Compagnia per la connettività della Puglia e per la mobilità dei suoi cittadini.

Nel dettaglio, il volo in partenza da Brindisi alle 6:25 con arrivo a Milano Linate alle 8:00, a cui è collegato il volo serale da Milano Linate a Brindisi delle 21:55, sarà nuovamente operativo dal giorno 2 aprile.

Con questa novità tornano a tre i voli giornalieri tra i due aeroporti, consentendo ai passeggeri pugliesi di recarsi nel capoluogo lombardo e far ritorno a Brindisi in giornata.

Inoltre

Dal 1° giugno al 30 settembre, nel picco della stagione estiva, ITA Airways garantirà anche una quarta frequenza giornaliera tra Roma Fiumicino e Brindisi, con partenza alle 13.20 da Roma, arrivando alle 14.30 in Puglia e, ripartendo alle 15.15 da Brindisi, con arrivo a Fiumicino alle 16:25.

Le dichiarazioni

“Il ripristino del volo della mattina e del corrispondente volo serale che collegano Brindisi e Milano Linate conferma la presenza di ITA Airways sugli scali pugliesi per tutta la stagione summer 2024, garantendo al territorio un’estesa connettività grazie alla valorizzazione delle prosecuzioni su tutto il nostro network dall’hub di Roma Fiumicino – ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways – La Puglia rappresenta per noi un territorio importante che quest’anno sarà ancora più protagonista in vista del vertice del G7 di giugno, per il quale la Compagnia valuterà incrementi dell’operativo sugli aeroporti di Bari e Brindisi. Il potenziamento dell’offerta di ITA Airways sugli aeroporti pugliesi è stato possibile grazie alla rinnovata collaborazione con la Regione Puglia e Aeroporti di Puglia, con i quali la compagnia, come già affermato nelle sedi istituzionali, ha intrapreso un dialogo franco e costruttivo che ci ha portati al raggiungimento del comune obiettivo del miglioramento della connettività del territorio”.

Per Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia “la conferma dell’operativo mattino – sera tra Brindisi e Milano Linate rappresenta il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo posti e che, pubblicamente, avevamo assunto in diverse sedi istituzionali. Aeroporti di Puglia, Regione Puglia e ITA Airways hanno lavorato a questo risultato con grande impegno e comunione d’intenti al solo fine di garantire al Salento, ai cittadini e alle imprese le migliori condizioni di trasporto su un’area che, in ogni caso, è adeguatamente servita. Abbiamo operato per dare una risposta adeguata alle aspettative del territorio, a dispetto dello scetticismo ingiustificato di quanti hanno inteso vedere in Aeroporti di Puglia un nemico del Salento. Un atteggiamento che, invece, ha rischiato di compromettere un lavoro fatto con grande serietà, ma che, proprio per questo, ha richiesto tempi giusti e modalità di approccio ponderate nell’esclusivo interesse della comunità pugliese. Da oggi diamo nuovo slancio all’intesa tra Aeroporti di Puglia e ITA Airways con la quale intendiamo operare per consolidare e potenziare il network dei collegamenti dagli scali pugliesi”.

I nuovi voli saranno disponibili per l’acquisto da domani, 27 febbraio, sul sito www.ita-airways.com, presso le agenzie di viaggio, il Customer Center e le biglietterie aeroportuali.

