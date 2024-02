L’agenzia di turismo milanese ‘5 giornate’, specializzata in viaggi all’estero su misura, con sede nell’antico dazio di Porta Vittoria, in piazza cinque giornate 15, offre un’esperienza davvero unica e per tutti: una full immersion di 5 giorni nelle tradizioni artigianali di tutti i continenti attraverso una mostra di cimeli e curiosità tipiche “per sognare insieme il viaggio per eccellenza – spiega il direttore generale Andrea Barbieri-, ‘Il giro del mondo in 80 giorni’ di Jules Verne. Ogni giorno lavoriamo per realizzare i sogni dei nostri clienti e, insieme con Elisabetta Invernici e Alberto Oliva, ci siamo ispirati a questa celeberrima opera dello scrittore francese proprio per restituire al pubblico l’immaginario e la fascinazione di una storia che dal 1872 conquista bambini e adulti, mille volte ripresa al cinema, in teatro e in tv”.

L’iniziativa dal titolo “Il giro del mondo in 5 giornate” si svolge in occasione di Museo City 2024, da venerdì 1 a martedì 5 marzo 2024 e l’ingresso è libero.

