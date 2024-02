Caos Passaporti – Gattinoni, presidente FTO Confcommercio, a 24 Mattino su Radio 24: potremmo chiedere i danni al ministero

“È una cosa incomprensibile che in un Paese moderno come il nostro. Non è nemmeno pensabile, è uno schifo, inimmaginabile. Nel nostro settore abbiamo perso circa 300 milioni di fatturato ed a questo punto chiederemo i danni al Ministero della Giustizia, qualcosa dovranno pur fare. Abbiamo segnalato il problema un anno e mezzo fa. Quello che mi fa arrabbiare, per non dire incazzare, possibile che non si riesca a intervenire? E’ comprensibile un po’ di mesi perché si torni a regime ma dopo un anno e mezzo essere ancora a questo punto, assolutamente no. Abbiamo segnalato al Ministero del Turismo che so che è intervenuto in diverse occasioni, adesso abbiamo scritto direttamente, la settimana scorsa, per l’ennesima volta, a Piantedosi.

Noi e tutte le associazioni del turismo italiano, ci aspettiamo almeno una risposta ma più che una risposta ci aspettiamo una risoluzione dei problemi”. Lo ha detto Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, a 24 Mattino su Radio 24.

