Blue Note, Milano: eventi della prima settimana di febbraio

Sabato 3 febbraio Blue Note ospiterà un nuovo appuntamento di Celebrate Cuba!, il format più recente firmato dal jazz club ideato per celebrare la patria dei ritmi caraibici. Sul palco la Orquesta ConClave. (Ore 20:30 SOLD OUT/23:00 SOLD OUT – 20/15 €)

Enrico Rava è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato a livello internazionale: sarà sul palco di via Borsieri domenica 4 e lunedì 5 febbraio per presentare The Fearless Five, il suo progetto più recente. (Ore 20:30 – 37/32 €; ore 22:30 – 27/22 €).

Martedì 6 febbraio il visionario pianista, compositore e improvvisatore sudafricano Nduduzo Makhathini tornerà al Blue Note di Milano per riproporre, tra gli altri, i brani di In the Spirit of Ntu. (Ore 20:30 – 35/30 €; ore 22:30 – 25/20 €)

Il fine settimana col botto

Traendo ispirazione dal grande soul d’oltreoceano degli anni ’60 e ’70 MT Jones evoca un suono contemporaneo e senza tempo. Sarà a Milano giovedì 8 febbraio. (Ore 20:30 – 33/28 €; ore 22:30 – 23/18 €)

Venerdì 9 e sabato 10 febbraio tornerà l’immancabile James Taylor Quartet con quella tipica e inconfondibile miscela di soul, funk, jazz, spy movies e r’n’b. (Ore 20:30 – 37/32 € SOLD OUT; ore 23:00 – 27/22 €)

Domenica 11 febbraio torneranno sul palco di via Borsieri, dopo più di due anni, Folco Orselli & Pepe Ragonese con Storie e Canzoni da MilanoBabilonia. (Ore 20:30 – 32/27 €)

Per maggiori informazioni: www.bluenotemilano.com

