Aperte fino al 2 maggio le iscrizioni le scrizioni alla 12a edizione del Master in International Screenwriting and Production

MISP, da cui sono usciti story editor, sceneggiatori e produttori creativi di prodotti audiovisivi di enorme successo come DOC – Nelle tue mani, Blanca (distribuiti in decine di Paesi nel mondo), Un passo dal cielo, Don Matteo, Buongiorno Mamma, Viola come il mare, Odio il Natale, Petra, Christian, Me contro te, Leonardo, Medici – Masters of Florence, Summertime, Che Dio ci aiuti, Distretto di polizia, Anna Karenina e i recentissimi Un amore, Pensati sexy e Sfidiamoci.

Per l’anno accademico 2024-2025 che inizierà a settembre, le 3 borse di studio di Lux Vide rivolte a tutti, a piena copertura dei costi di frequenza, sono dedicate alla memoria di Sara Melodia, ex allieva del MISP e per molti anni responsabile sviluppo di Lux Vide e scomparsa prematuramente nel 2020.

A queste si aggiungono 3 borse di studio da 5.000 euro ciascuna, assegnate dalla commissione a studenti in difficoltà finanziarie e con un curriculum eccellente.

La prima scadenza per le iscrizioni è prevista per il 2 maggio; successivamente gli ultimi posti saranno attributi il 2 settembre, per un numero finale massimo di 42 partecipanti.

Per info e iscrizioni:

https://almed.unicatt.it/almed-master-international-screenwriting-and-production

https://www.facebook.com/MasterMISP/

Altri articoli Dietro la TV su Dietro la Notizia