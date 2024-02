Annuncio del cast di “Les Misérables tour italiano”

Sono due vere e proprie star del musical internazionale i primi due nomi del cast della prima italiana della nuova produzione di Cameron Mackintosh Les Misérable The Arena Musica Spectacular

di Boublil and Schönberg, in scena il prossimo novembre al Politeama Rossetti di Trieste – ospite del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia – e a Milano al TAM Teatro Arcimboldi.

Killian Donnelly, protagonista di grandi musical come “Billy Elliot”, “The Commitments” e “Kinky Boots” a Londra che gli hanno fatto conquistare due nomination agli Olivier Awards, interpreterà il ruolo di Jean Valjean mentre Bradley Jaden, che recentemente è stato protagonista al fianco di Bernadette Peters e Lea Salonga in “Old Friends” nel West End, e che il pubblico italiano ha applaudito l’estate scorsa nel ruolo di Raoul in “The Phantom of the Opera”, sarà Javert.

La presenza di due interpreti che sono stati a lungo protagonisti di “Les Misérables” nel West End e che hanno conquistato con i loro talento i fan di tutto il mondo scrive dunque una nuova pagina nella storia del musical in Italia, attirando sui nostri teatri l’attenzione degli appassionati anche di altri paesi europei ed extraeuropei.

LES MISÉRABLES è di fatto il musical più longevo al mondo ed inizierà il World Tour ed è andato in scena in 53 paesi e 439 città in tutto il mondo.

Il World Tour inizierà quando il musical entrerà nel suo 40esimo di repliche e proseguirà durante le celebrazioni del 40° anniversario nel 2025.

Lo show prende origine da LesMisérables The Staged Concert, straordinario successo andato in scena per oltre 200 repliche, un vero record nel West End.

– Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia – dal 7 all’11 novembre 2024

– Milano al TAM Teatro Arcimboldi – dal 14 al 24 novembre 2024(14-24/11/2024)

