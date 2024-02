2024, anno della riqualificazione urbana green

Esistono pitture in grado di neutralizzare lo smog ma anche di depurare l’aria da virus e batteri.

Pitture che si attivano a contatto con la luce e che grazie alla presenza del biossido di titanio sono in grado di trasformare gli agenti inquinanti (ossidi di azoto e zolfo, benzene, formaldeide e monossido di carbonio, ad esempio) in molecole di sale.

Il 9 gennaio 2024 il Campidoglio ha deliberato di ricomprendere, “nelle more istruttorie e di predisposizione di bandi e avvisi pubblici, con particolare riferimento ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza pubblica, l’utilizzo prescrittivo, lì dove gli interventi ne prevedessero l’impiego, di apposita tecnologia a base di idropittura fotocatalitica, per interni, e prodotti a base cementizia e principio attivo di biossido di titanio per gli esterni”.

Una decisione che ha messo d’accordo tutti, maggioranza e opposizione. Una decisione che individua nelle cosiddette pitture “green” una grande opportunità per ridurre concretamente l’inquinamento atmosferico e che vede nell’imprenditoria sostenibile e femminile di Veronica De Angelis una delle sue pioniere assolute in Italia, Europa e Stati Uniti.

Nel 2018, la lungimirante imprenditrice romana, attiva nel campo dell’edilizia e appassionata di arte, ha iniziato a declinare in sostenibilità la città guardando ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030.

Veronica De Angelis , la prima ad aver applicato tecnologie fotocatalitiche alla street art e aver ridisegnato il profilo della periferia romana con interventi di riqualificazione artistica, eco-murales e mosaici digitali in bioresina.

A Carrara, sulla Scalinata Monterosso, Yourban2030 insieme all’Aps Oltre, ha dato vita al primo eco-murales multimediale d’Italia dedicato alla importanza delle api nell’ecosistema unendo arte scultorea, pittorica e musicale mentre a New York, presso l’High School of Art and Design, ha fatto realizzare il primo murales green dall’artista Giorgia Rojas Monaco in occasione della Zero Emissioni Day.

Dallo scorso anno, Yourban 2030 collabora con Goodify, la piattaforma di Giving Economy che trasforma ogni acquisto in una donazione, con l’obiettivo di contribuire a rendere il mondo un luogo migliore.

Infine nel 2023 a Yourban 2030, è stata affidato il coordinamento delle attività culturali di Carrara Città Creativa Unesco attraverso la figura della focal point Maura Crudeli, già vicepresidente e project manager della no profit.

