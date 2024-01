Piccoli esploratori crescono. Esperienze educazionali da condividere con la famiglia per imparare a scoprire il mondo degli animali e responsabilizzare i più giovani al rispetto dell’ambiente.

E’ la mission Di Zoomarine Discovery, che fino al 24 marzo sarà attiva per permettere a grandi e piccini (esclusi i weekend di Carnevale) di visitare il parco per conoscere più da vicino i segreti della natura, lo stile di vita e le esigenze degli animali che il parco, situato alle porte di Roma, ospita con grande attenzione, cura e amore. Una full immersion con di una serie sessioni educative, tramite le quali gli addestratori potranno rispondere alle domande e alle curiosità di ogni ospite per far apprezzare la vera entità del parco che nasce, non solo per ospitare specie animali nate in ambiente controllato, ma anche per svolgere programmi di ricerca ed educazione con la finalità di preservare la natura e sensibilizzare tutti alla salvaguardia dell’ambiente

Tra gli appuntamenti previsti ed inclusi nel biglietto ci sono laboratori esclusivi attivi solo in queste giornate speciali, come: Incontri ravvicinati e conoscitivi con i Lemuri e con gli Alpaca, che permetterà di avvicinare i due piccole cuccioli di nati nel 2023, Kuzco e Kronk. Tra le attrazioni disponibili si segnala l’apertura di alcune aree gioco, come: Zooscuola Guida, Era dei Dinosauri, Terra dei Draghi, Museo del Selfie, Cinema 4D e il Regno di Camelot che restano aperte per completare la parte educativa e di cultura che offre il Parco. In questo periodo il biglietto acquistato online include anche il pranzo e il parcheggio gratuito. Da non perdere le avventure golose con topo gigio show, più l’ingresso alle attrazioni disponibili e un programma di approfondimento a scelta con uno degli animali. Info www.zoomarine.it

