Piano Italia 5G e il Piano Italia 1 Giga, azione decisiva

Con il Piano Italia 5G e con il Piano Italia 1 Giga, azione decisiva nel 2024 per portare ovunque segnali efficaci, moderni, a prova di futuro.

Mentre peggiora il segnale telefonico mobile nel centro di Roma – una crisi gravi delle reti obsolete e troppo piene, da risolvere! – Uncem è pronta a lavorare con Governi, Ministeri, Dipartimenti della Presidenza del Consiglio per dare a tutto il Paese, in tutta l’Italia, nelle zone montane, rurali, interne dell’Italia, dei segnali buoni per telefonare, mandare messaggi, navigare su internet dal proprio smartphone. Reti mobili 4G. Non senza 5G – aspettando il 6G – necessario per ridurre il divario digitale portando nuovi servizi e diritti di cittadinanza. Un percorso indispensabile nel 2024, per usare bene i fondi del PNRR e della coesione per la digitalizzazione del Paese. L’innovazione parte dai territori. Parte dai piccoli Comuni, dalle montagne italiane.

