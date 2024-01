È disponibile in libreria e negli store digitali “BEIRUT 1983 Storia d’amore e di guerra” di A. W. CAVALERA, pubblicato da CTL Editore. Il libro racconta la storia di due uomini e una donna impegnati in una missione che, sebbene apparentemente volta alla pace, si rivelerà intrisa di avventure, amicizia e amore.

Sinossi

Antonio Leccese è un giovane medico fresco di laurea: squattrinato, scapestrato, impulsivo, farfallone, superficiale nei rapporti con l’altro sesso e anche mammone, ma con molta inventiva.

Dovendo svolgere obbligatoriamente il servizio militare in Marina (siamo nel 1982), vince inaspettatamente il concorso per Allievi Ufficiali di Complemento in Accademia a Livorno e decide quindi di sfruttare la situazione offrendosi volontario per la missione di pace in corso in Libano, attirato dal ricco compenso in denaro.

In questa sua avventura trascina con sé un sottufficiale infermiere, Michele Esposito, napoletano verace che è l’esatta antitesi del suo carattere: uomo semplice, con i piedi ben piantati per terra, con un saldo rapporto con la famiglia e in attesa di sposare la sua fidanzata Carmela, non appena raggranella un po’ di soldi. Quale migliore occasione quindi che guadagnare tanti soldi in così poco tempo e “senza grandi rischi”? Fra loro si instaura una solida amicizia che li porta ad affrontare insieme questa avventura verso l’ignoto.

Una volta a Beirut, presso l’accampamento del San Marco, sono affiancati inaspettatamente da una graziosa e riservata crocerossina: Federica Migliore, il cui fascino, acqua e sapone, fa perdere la testa ad Antonio che è deciso a sposarla seduta stante. Peccato però che Federica ha dietro di se una storia molto torbida, inoltre, quella che sembrava una tranquilla missione di pace, “senza grandi rischi”, si rivela invece una pericolosa trappola di guerra dove di rischi ce ne sono, eccome!

Fra bombardamenti, attentati e massacri, nell’infuriare di una guerra civile con episodi atroci e sconcertanti, la storia tragicomica di un grande amore, una grande amicizia, una grande avventura.

