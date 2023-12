Promosso da Comunione e Liberazione e dalle Parrocchie, con il Patrocinio del Comune.

Torna il presepe vivente a Rho sabato 23 dicembre 2023

Torna anche quest’anno il tradizionale Presepe Vivente nel centro di Rho, promosso da Comunione e Liberazione e dalle Parrocchie della città con il Patrocinio del Comune. Il presepe vivente è giunto ormai alla XXIV edizione: un’occasione speciale per fare memoria del prossimo Natale.

Il Presepe si svolgerà sabato 23 dicembre, a partire dalle ore 15.00, con ritrovo nella Chiesa di San Vittore. Da lì partirà il corteo, con scenografie, rappresentazioni e canti, attraverso le vie del centro, che rievocherà gli avvenimenti che portarono alla nascita di Gesù.

Le adesioni, il sostegno e il percorso

Anche quest’anno il Presepe registra l’adesione dell’Associazione Compagnia in-attesa, del Centro di Solidarietà di Rho e di numerosi commercianti del centro. Accompagnato da letture della Sacra Scrittura, testimonianze attuali e canti di un grande coro composto da cantori adulti e bambini di tutte le zone della città. Il corteo uscirà dalla chiesa di San Vittore per raggiungere Largo Kennedy dove sarà ricordata l’Annunciazione. Attraverso via Pomé, la processione percorrerà via Matteotti fino a Largo Mazzini, dove sarà rappresentato il Sogno di Giuseppe. Si passerà poi per Piazza Jannacci, rappresentando la scena della Visitazione. Infine, si tornerà nuovamente in piazza San Vittore, dove, sul sagrato, sarà allestita la capanna con Maria, Giuseppe e il bambino Gesù e si assisterà alle scene della Chiamata dei Pastori, della Natività e dell’Adorazione dei Re Magi. Il Presepe si concluderà attorno alle 18.00, con una breve riflessione di Monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare di zona, e di don Gianluigi Frova, Prevosto di Rho.

Le vivande per i presenti

Sempre in piazza San Vittore, verrà allestita una locanda, dove sarà possibile riscaldarsi con vin brulé, tè e qualche snack. Non mancheranno gli animali che rimarranno in piazza insieme ai pastori e ai figuranti.

Tutti i profitti dell’evento saranno donati alla “Campagna Tende 2023” di Fondazione AVSI, organizzazione no-profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in Italia e 40 Paesi. Sarà possibile raccogliere informazioni e contribuire alla raccolta fondi per i loro progetti, acquistando prodotti di artigianato locale o facendo una donazione.

