Al via gli interventi per assorbire allagamenti e bombe d’acqua a Rho.

Il progetto Città Metropolitana Spugna arriva a Rho

Si chiama Città metropolitana Spugna il progetto della Città metropolitana di Milano e di Gruppo Cap che a novembre è entrato nella fase operativa. Al via 10 interventi di drenaggio urbano sostenibile, che diventeranno 27 entro l’anno. A Rho avviati a partire dal 4 dicembre nelle vie Cornaggia e Aldo Moro i primi interventi. La mattina del 14 dicembre 2023 hanno inaugurato il cantiere di via Cornaggia. Presenti il vicesindaco di Città Metropolitana di Milano, Francesco Vassallo; il direttore del servizio idrico di Gruppo CAP Alessandro Reginato e il Sindaco di Rho Andrea Orlandi.

Città Metropolitana Spugna è un ambizioso piano per contrastare gli allagamenti causati da nubifragi e trombe d’aria. Questi eventi sempre più spesso minacciano l’intero territorio metropolitano. Il problema ingente è che agiscono causando danni economici importanti e soprattutto disagi di ogni genere ai cittadini.

Il primo intervento in via Moro

Via Aldo Moro all’incrocio con via Gramsci è protagonista del primo atto. In quell’area non ci sono particolari interferenze. Il parcheggio non potrà essere utilizzato per tutta la durata dei lavori, che termineranno nell’arco di 90 giorni. Qui vengono realizzati sistemi di drenaggio urbano sostenibile come aiuole, trincee drenanti e pavimentazioni drenanti. La superficie dedicata alla sosta rimarrà invariata come estensione ma verrà trasformata in superficie drenante. L’area verde della porzione occidentale ospiterà un rain garden per la raccolta e la gestione delle acque di deflusso.

L’intervento di via Cornaggia

Stessa cosa in via Cornaggia, nel parcheggio a ridosso di Villa Burba. Qui i lavori si svolgono in due step. Al momento è interessata dal cantiere l’area compresa tra la Casa dell’Acqua e corso Europa, mentre gli stalli più vicini alla Burba saranno coinvolti in una seconda fase. Nulla cambia, per il momento per il Mercato Contadino che si svolge in questa seconda porzione di parcheggio la seconda domenica del mese. Qui verranno creati sistemi di drenaggio urbano sostenibile. Le opere privilegiano la possibilità di integrare la gestione sostenibile delle acque meteoriche del parcheggio con la riqualificazione dello spazio urbano, al fine di rendere lo stesso maggiormente fruibile.

Le parole di Francesco Vassallo

“ E’ con piacere che oggi prendo parte all’inaugurazione di questo importante cantiere, che vede concretizzare il progetto Spugna, uno dei Piani integrati finanziati dal PNRR e realizzati dal nostro ente a beneficio di tutto il territorio – afferma Francesco Vassallo, vicesindaco della Città metropolitana di Milano – Grazie a Spugna potremo portare avanti un fondamentale cambio di approccio allo sviluppo del territorio, strategico per affrontare le grandi sfide cui il cambiamento climatico ci mette davanti. Questi interventi, unici nel loro genere, da una parte riqualificheremo punti importanti dei nostri comuni, e dall’altra vedranno l’implementazione di soluzioni naturali all’avanguardia che permetteranno di prevenire allagamenti e di gestire in maniera sostenibile il territorio. Un importante lavoro di squadra con Cap e i Comuni, in questo caso quello di Rho, a beneficio della cittadinanza”.

