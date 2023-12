Frida Bollani Magoni, è salita sul palco del magico teatro Gerolamo di Milano sabato 8 dicembre 2023, regalandoci 70 minuti di emozioni vere, intense, giocose, riflessive.

La sua bellezza giovane ma tenace, è brillata anche grazie ad una simpatica maglietta di paillettes che si sposavano perfettamente con le luci semi soffuse del teatro, donando una bellezza eterea a questa giovane 18enne, figlia d’arte, che dalla famiglia di musicisti ha davvero ereditato un talento straordinario.

La scaletta musicale proposta, ha riempito ogni aspettativa, soprattutto quando incuriosisce il pubblico con un insolito strumento musicale chiamato kazoo, con il quale integra suoni simili a una trombetta e una fisarmonica.

Gli applausi sono decisamente spontanei come la sua simpatica e adolescenziale dialettica, ilare e gioiosa.

L’artista ha eseguito in musica e voce una versione commovente del capolavoro di Lucio Dalla “Caruso” e omaggiato Franco Battiato, con una bellissima interpretazione del brano “La Cura”.

E come non azzeccare perfettamente la chiusura del concerto con un bis sulle note di un celebre Jeff Buckley che con la sua “Halleluyah ”, dona una sorta di misticità e profondità all’esibizione di Frida Bollani Magoni.

Brani eseguiti: -the man who isn’t there – In your hands – Toxic – In my room – Nothing compares to you – Take five – Caruso -Canone Johan pachelbel – Teardrop – La cura -Feelings -Futura -Natural woman

Prossime date del tour:

14/12 Sant’Agata Bolognese (BO) Teatro Comunale Bibiena

21/12 Scandiano (RE) Cinema Teatro Boiardo

22/12 Modigliana (FC) Teatro di Modigliana

12/01 Casalecchio di Reno (BO) Teatro Comunale Laura Betti

