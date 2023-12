Babbo Natale porta i bambini in giro per il mondo, pronto a donare una esperienza magica, divertente, ma anche educativa.

Sarà proprio il leggendario personaggio l’assoluto protagonista di un mese di festeggiamenti che trasformeranno il Centro Aura in un regno incantato. Dall’America all’Africa: un tour interattivo nel quale i più piccoli potranno scoprire segreti e curiosità delle avventure di Santa Claus che in questa occasione ha deciso di far riposare le storiche amiche renne per spostarsi in un sidecar, segretamente nascosto in un recinto decorato con ghirlande natalizie e messaggi tradotti in lingue diverse, ognuna abbinata alla bandiera del Paese che la rappresenta.

Ciascun piano del centro commerciale, situato nel quartiere Aurelio, ospiterà un totem narrativo che racconterà la magia del Natale in ogni angolo della terra. Tra spettacoli di burattini, laboratori speciali e letture a tema non poteva mancare una mission solidale. Ogni visitatore potrà lasciare il suo libro preferito all’interno di una postazione dove una valigia colorata ospiterà i romanzi del cuore che saranno poi consegnati alle ludoteche dei reparti di pediatria di un ospedale romano.

