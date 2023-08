Prosegue il Summer Tour 2023 di Joe T Vannelli

Prosegue il SUMMER TOUR 2023, il tour del dj JOE T VANNELLI nei più prestigiosi locali e club del mondo

con una settimana ricca di eventi che lo porteranno a suonare da Ibiza a Corfù, passando per la Riviera Romagnola e non solo!

Dopo il live a sorpresa che lo ha visto al Club Chinois tra i protagonisti de La Troya, uno degli eventi più importanti di Ibiza caratterizzato da temi stravaganti e ideato per celebrare la gioia di vivere e il divertimento, oggi mercoledì 9 agosto, JOE T VANNELLI suonerà in Piazza Generale dalla Chiesa a Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) per l’evento “DJ Set in terrazza”.

Giovedì 10 agosto JOE T VANNELLI sarà per il secondo anno consecutivo a San Chirico Raparo (Potenza) e con il suo Dj set farà ballare e cantare il pubblico di Torre San Vito, in occasione di Young Night 2023 – La notte delle stelle.

Il giorno dopo, venerdì 11 agosto, il dj e produttore di fama internazionale sarà live nel Piazzale Boscovich a Rimini, ospite del Balamondo World Music Festival 2023, la due giorni di liscio e sound internazionale con la direzione artistica di Mirko Casadei.

In scaletta non mancherà “CIAO MARE AMORE” (Ego Music), il remix realizzato insieme al musicista romagnolo Mirko Casadei per celebrare i 50 anni di “Ciao Mare”, uno dei più grandi successi del “re del liscio” Raoul Casadei (il video del brano è visibile al seguente link: https://youtu.be/Y5F9ITIkda4), e contribuire così a sostenere ulteriormente la candidatura del Liscio ad essere riconosciuto come Patrimonio Unesco.

Sabato 12 agosto JOE T VANNELLI sarà live in Piazza Vittorio Emanuele II a Rotonda (Potenza), protagonista di un evento inserito nel cartellone del festival Rotonda Estate 2023.

Infine, domenica 13 agosto il sound del maestro della consolle infiammerà l’Open Space Events di Corfù (Grecia).

Queste le prossime date del SUMMER TOUR 2023, che lo ha già visto esibirsi anche a Sharm El Sheikh (Egitto):

9 agosto – PIAZZA GENERALE DALLA CHIESA – MARGHERITA DI SAVOIA (Barletta-Andria-Trani)

10 agosto – TORRE SAN VITO – SAN CHIRICO RAPARO (Potenza) – in occasione di Young Night 2023 – La notte delle stelle

11 agosto – PIAZZALE BOSCOVICH – RIMINI – ospite del Balamondo World Music Festival 2023

12 agosto – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II – ROTONDA (Potenza) – nell’ambito del festival Rotonda Estate 2023

13 agosto – OPEN SPACE EVENTS – CORFÙ (Grecia)

14 agosto – GLEE – PORTO GARIBALDI (Ferrara)

15 agosto – BAHIA BEACH CLUB – GIULIANOVA (Teramo)

22 agosto – TANTRA – IBIZA (Spagna)

24 agosto – SOQQUADRO BEACH – CETRARO (Cosenza)

29 agosto – HOTEL DANIELI – VENEZIA – ospite del Variety Party in occasione del MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

www.joetvannelli.com

www.instagram.com/joetvannelli/ –

www.facebook.com/joetvannelliofficial www.youtube.com/channel/UCrSh8D5DkJa0CWSn1s3WLuQ

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia