Il Settore Musei Civici Bologna e AEB Industriale, azienda leader internazionale nel settore dell’audio professionale con sede a Crespellano (BO), sono lieti di annunciare una nuova partnership per regalare cultura alla città di Bologna.

In occasione del cinquantesimo anniversario della sua nascita, AEB Industriale ha scelto i musei civici felsinei per festeggiare e condividere questo importante traguardo, offrendo al pubblico un doppio dono: la gratuità di ingresso ai Musei Civici di Bologna durante un fine settimana e la fruizione del progetto diffuso ART BEATS – Musei Civici di Bologna in Musica che unisce arte e musica per un’innovativa modalità di fruizione e partecipazione.

Il Settore Musei Civici Bologna e AEB Industriale hanno creato insieme un progetto culturale per l’inclusione e la partecipazione.

