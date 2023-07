Claudia Conte: cultura e Made in Italy in Canada

La conduttrice e opinionista tv, ma anche scrittrice e attivista per i diritti delle donne Claudia Conte è in Nordamerica per promuovere il Made in Italy e la nostra cultura nella vasta comunità di italiani presenti sul territorio canadese.

Conte sarà infatti ospite dell’Italian Contemporary Film Festival (ICFF), unico Festival del cinema italiano in Canada giunto ormai alla sua XI edizione.

Il Lavazza IncluCity Festival si svolge dal 27 giugno al 22 luglio in più città canadesi, tra cui Toronto, Vaughan, Montreal, Quebec City, Hamilton e Vancouver e promuove l’eccellenza italiana nel mondo. La promozione del Made in Italy viaggia attraverso non solo il cinema, ma anche la moda, l’enogastronomia, l’arte, la musica e la cultura italiana.

