Joss Stone in concerto al Grado Festival Ospiti D’Autore

Joss Stone torna in Italia! Lunedì 10 luglio sarà in concerto al Grado Festival Ospiti D’Autore, sulla scenografica Diga Nazario Sauro. La speciale data si inserisce all’interno del tour con cui la cantautrice britannica sta festeggiando i 20 anni dall’uscita di “The Soul Sessions”, suo album d’esordio di cover soul e r’n’b, pubblicato quando aveva solo 16 anni. I biglietti per l’appuntamento sono disponibili su Ticketone.

Cantautrice indipendente – e fiera di esserlo – proveniente dal Devon (UK), non si è mai fermata un attimo, a partire dall’uscita del suo album di debutto The Soul Sessions, del 2003. Da allora ha pubblicato sette album in studio che hanno venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo.

