Grande dimostrazione di affetto per Marco e la sua famiglia

Grande dimostrazione di affetto per Maria, Roberta ed Anna

Marco è mancato il 3 giugno a soli 45 anni per un tumore, lasciando la moglie Maria e le due figlie: Roberta di 8 anni e Anna di soli 18 mesi. Maria è senza lavoro.

Per questo l’associazione mondodisabile.it di Novate insieme alla pasticceria Cimino, Elettrical Cozzi e alla Crai di via Repubblica, hanno organizzato una raccolta fondi per dare un aiuto concreto alla famiglia in un momento così difficile ed emotivamente impegnativo.

Sono 9.155,91 i “grazie” che Maria e le sue due figlie dicono con emozione a tutti coloro che hanno avuto un pensiero per loro.

«Siamo solo contenti e felici di questa immensa dimostrazione di affetto dimostrata per la famiglia. Sono arrivati tanti contributi dalle persone di Novate e grazie ai bonifici anche di persone fuori dal nostro Comune. E’ bello vedere, constatare come in una società, all’apparenza sempre più fredda e distaccata, ci siano persone disposte ad aprire il loro cuore ed essere solidali ad una famiglia in difficoltà dopo una simile tragedia», spiegano gli organizzatori della raccolta.

«Continuo a ricevere grandi dimostrazioni di affetto e gentilezza nei nostri confronti e sono davvero emozionata. Il grazie che ho espresso è immenso e mi aiuta ad andare avanti anche ora che Marco non c’è più. Grazie ancora», commenta Maria.

A breve Maria potrà aprire un nuovo conto, visto che la burocrazia blocca sempre i conti bancari dei coniugi a seguito di un decesso, e verrà effettuato il bonifico della cifra sopra indicata.

Una ulteriore raccolta fondi è stata fatta all’interno della scuola materna Giovanni XXIII di via Bollate a Novate ed in alcuni altri negozi.

