I vantaggi dell’outsourcing per le forniture industriali

Potrà essere capitato in ambito industriale di sentir nominare il termine outsourcing, anche se magari, piuttosto che attraverso la sua accezione anglofona, risulta più conosciuto in Italia con il nome esternalizzazione. Un modo di agire che ha cominciato a diffondersi soprattutto negli ultimi anni a causa della crisi economica e dei costanti cambiamenti nel mercato del lavoro, che hanno reso necessari nuove strategie e nuovi modelli di gestione aziendale, sia da parte delle grandi realtà che dalle PMI. Soprattutto quest’ultime, per sopravvivere e mantenersi competitive, hanno dovuto abbandonare progressivamente le vecchie logiche e reinventarsi, affidandosi anche all’outsourcing per quelle attività richiedenti investimenti eccessivi oppure marginali rispetto al proprio core business.

Un termine da non confondere in alcun modo con il concetto di delocalizzazione, anche se apparentemente potrebbero sembrare simili, che invece si riferisce all’organizzazione internazionale della produzione per andare alla ricerca di manodopera a basso costo o di trattamenti fiscali agevolati.

L’esternalizzazione può rimanere infatti nei confini dell’impresa, anche qualora dovesse sforare dal territorio nazionale, perché svolta da filiali estere o da aziende facenti parte dello stesso gruppo, oppure fuoriuscirne se ci si rivolge a un’attività diversa od operante fuori dai confini nazionali.

Cos’è l’outsourcing

Sostanzialmente fare outsourcing o esternalizzazione significa affidare alcuni processi produttivi o servizi a una realtà esterna a quella aziendale, dopo aver stipulato un accordo. Quest’azione può riguardare vari ambiti o reparti, legati per esempio allo sviluppo del prodotto, alla produzione e alla vendita, ma anche coinvolgere processi di supporto come la gestione del personale, l’amministrazione, la logistica, il marketing e molto altro. Non si tratta solo di delegare: il consulente esterno è anche responsabile dei risultati, pertanto scegliere un soggetto affidabile e capace di rispettare le tempistiche date risulta essenziale per la buona riuscita degli obiettivi prefissati.

In base a quali attività si scelgono di attribuire è possibile avere un commodity outsourcing o uno strategic outsourcing. Nel primo caso si esternalizzano funzioni elementari, per esempio i soli servizi di magazzino, per cui la società esterna ha un limitato margine di autonomia. Invece lo strategic outsourcing riguarda l’esternalizzazione di interi processi, dove l’autonomia dell’azienda terza coinvolta risulta più elevata. A essere coinvolta può essere la logistica, in tutte le sue componenti.

Le origini dell’outsourcing

A rendere il fenomeno dell’outsourcing globale è stata la decisione di Kodak nel 1989 di appaltare il grosso delle sue attività IT (Information Technology) ad alcune aziende esterne. Altre realtà ne seguirono l’esempio, e da lì in poi il trend incrementò sempre più, espandendosi anche oltre il campo dell’IT, soprattutto perché col tempo cambiarono le valutazioni per determinare le funzioni che potevano essere ragionevolmente separate dal core business e date in appalto all’esterno.

In passato, per esempio, molte attività amministrative erano considerate come componenti della gestione del business, di conseguenza le aziende non avevano bisogno di affidarle a fornitori esterni, come paghe e contributi o trasporto e consegna di prodotti finiti. Ci si è poi resi conto invece che era meglio concentrarsi sulle attività centrali dell’impresa, quelle che danno maggiori vantaggi competitivi, delegando all’outsourcing il resto. Inoltre spesso mancano risorse interne quali know-how e tecnologie adeguate a svolgere determinate mansioni.

Perché puntare sull’outsourcing

Arrivando ai vantaggi concreti dell’esternalizzazione, c’è senza dubbio l’acquisizione di personale specializzato, non facile da reperire di questi tempi dato che il mercato del lavoro muta velocemente e richiede alle aziende di avere dalla loro risorse umane costantemente aggiornate. Si va a risparmiare anche su tecnologie e infrastrutture avanzate, magari usufruendo dei servizi di noleggio, perché è l’impresa terza a procurarsi i mezzi necessari per fornire il prodotto o il servizio richiesto. Andranno a ottimizzarsi così tempi di progettazione, sviluppo e distribuzione dei materiali, con evidente incremento dell’efficienza produttiva e miglioramento del servizio al cliente. Cambieranno di conseguenza anche i costi aziendali, convertiti per lo più in variabili, con le altre risorse investite per migliorare attività e competenze distintive dell’impresa. Fare outsourcing può significare anche scegliere un unico fornitore che tratta diverse tipologie di prodotti, come Emme Cinque, tra cui mobili e arredi industriali, macchinari per movimentare le merci come per esempio transpallet, oltre a un forte apparato logistico basato sull’imballaggio con contenitori, nastri, materiali di riempimento. Così facendo si avrà un unico referente per tutte le categorie merceologiche necessarie, contenendo le tempistiche e incrementando un rapporto di fiducia che, oltre ai risvolti umani, potrà portare conseguentemente vantaggi. In caso di problemi o esigenze particolari infatti, sarà possibile ottenere consulenze immediate e personalizzate pre e post vendita da parte di chi possiede esperienza nel settore. Senza contare che i benefici in termini di tempo e denaro saranno subito evidenti: se l’ordine è consistente e abituale, un fornitore tende a offrire sconti su merci e macchinari consegnati o può propendere per la spedizione gratuita. Inoltre, essendo fidato, si saprà in anticipo che non ci saranno problemi in fase di consegna (salvo imprevisti) la cui qualità viene garantita in partenza.

Con l’esternalizzazione infine, come già anticipato, è l’azienda esterna ad assumersi il rischio d’impresa e la responsabilità dei risultati raggiunti, pertanto si farà carico anche di eventuali crisi e recuperi.

