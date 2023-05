“Gipsy chic // ɔıɥɔ ʎsdıƃ”, è il nuovo EP di Assurditè

In questi mesi, le parole e i sound dei suoi brani ci hanno trasportato in un mondo fatto di amore e danze, un manifesto di opposti e colori.

Ora finalmente ASSURDITÈ unisce i pezzi del puzzle e presenta “Gipsy chic // ɔıɥɔ ʎsdıƃ” (https://assurdite.bfan.link/gipsychic.ibi; Under exclusive license to Believe), il nuovo EP fuori oggi ovunque.

Sempre da oggi è in radio il singolo “Moovitè”, il cui video ufficiale è disponibile sulla piattaforma VEVO dell’artista, scelta tra i protagonisti di Newcomers VEVO 2023, al seguente link: https://youtu.be/QS-nkGN-7rs.

“Gipsy chic è un termine che ho iniziato ad utilizzare in confidenza per descrivermi, per descrivere il mio stile di vita, il mio modo di vestire – racconta Assurditè – In amore gli opposti si attraggono, io credo che sia così anche in musica”.

“Gipsy chic // ɔıɥɔ ʎsdıƃ” è un “flusso di attimi di vita” e chiude il percorso iniziato con i singoli precedenti, dove Assurditè ha ancora una volta dimostrato il suo talento di cantautrice.

Di seguito la tracklist completa di “Gipsy chic // ɔıɥɔ ʎsdıƃ”:

Moovitè

Figlie della Luna

Amore&casino

Pressione Bassa

Abbraccio senza tettô

Recentemente selezionata da Spotify per l’edizione 2023 del programma RADAR, Assurditè è pronta a farsi conoscere dal grande pubblico non solo sulle piattaforme ma anche sul palco.

Sarà infatti tra gli artisti di apertura del concerto-evento organizzato dai Negramaro “N20 BACK HOME” all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (Lecce) il 12 agosto.

