Come scegliere pellicola per vetri di uno smartphone

Uno degli accessori che si sono rivelati fondamentali per la salvaguardia di uno smartphone è sicuramente rappresentato dalla pellicola protettiva. Spesso realizzate in vetro temperato, piuttosto che in plastica, ma anche in policarbonato, in idrogel e in tanti altri materiali in grado di garantire un alto e sufficiente livello di resistenza.

Per tutti coloro che hanno uno smartphone, è innegabile che la pellicola sia uno di quei prodotti da comprare il prima possibile, per salvaguardare l’integrità e soprattutto il display del proprio dispositivo mobile. Sul web, tra le altre cose, ormai ci sono numerose piattaforme dove si possono acquistare con grande facilità e rapidità pellicole per vetri su topfilm.it, caratterizzate da un alto rapporto tra qualità e prezzo.

Perché è importante usare una pellicola protettiva

Il display di uno smartphone è chiaramente da proteggere il più possibile, visto che si tratta della componente che costa di più se si deve sostituire, anche per via del suo elevato livello di fragilità sia per quanto riguarda l’involucro esterno che lo schermo. Il vetro temperato offre la possibilità di proteggere in maniera adeguata e sufficiente il display, evitando così che possa rompersi. In ogni caso, non c’è solo il rischio legato alla rottura, ma anche i graffi possono danneggiare la superficie, piuttosto che un semplice impatto, con un mobile ad esempio.

Per evitare di provocare dei danni in riferimento all’usabilità, evitando di preoccuparsi di continuo anche se qualche piccola goccia dovesse cadere sullo schermo, si può scegliere di applicare un secondo schermo protettivo, meglio conosciuto come pellicola o film. Ed è proprio quest’ultimo strumento a garantire l’assorbimento rispetto a potenziali urti. Non solo, dal momento che la pellicola permette anche che lo schermo rimanga intatto anche nei casi di urto piuttosto che di caduta.

La pellicola salvaguarda l’integrità dello smartphone. Può capitare, ad esempio, di cadere e, in questo caso, la pellicola serve a evitare che l’impatto possa provocare gravi danni allo schermo e anche al touch screen. Tra l’altro, è giusto mettere in evidenza come i nuovissimi modelli che presentano uno schermo arrotondato, che vengono classificati come 2.5D, presentano una maggiore suscettibilità rispetto alle cadute. Non solo, visto che presentano anche un maggiore rischio di rottura per colpa del fatto che il loro vetro si estende seguendo i bordi del device.

Le varie tipologie di pellicole per proteggere lo schermo

Al giorno d’oggi, come dicevamo in precedenza, ci sono varie tipologie e modelli di pellicole, così come di film, che vengono realizzati nei più disparati materiali. L’obiettivo è quello di dotarsi di un dispositivo che garantisca qualità e sicurezza.

La pellicola in plastica protettiva si caratterizza per essere ormai desueto, dal momento che si poteva considerare come lo standard maggiormente diffuso per i proteggi schermo. La pellicola plastica protettiva era decisamente adesiva e soprattutto tendeva a non scattarsi nonostante il passare del tempo. La sensazione per chi impugna il telefono, però, non era particolarmente piacevole, ma anche le problematiche in fase di installazione sono state numerose.

Le pellicole protettive in policarbonato sono una soluzione che è apparsa sul mercato nel corso degli ultimi anni. Si tratta di una sorta di variante migliorata rispetto alle protezioni in plastica, in grado di garantire un maggiore livello di resistenza rispetto ai graffi, ma anche un tocco decisamente più morbido del display rispetto al touchscreen. Le pellicole di protezione realizzate in idrogel sono una soluzione molto recente e si caratterizzano per avere uno spessore decisamente sottile, garantendo una protezione ideale sia per il display che per i bordi.

Altri articoli di tecnologia su Dietro la Notizia