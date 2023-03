Una nuova imperdibile data italiana si aggiunge al tour di Damien Race, uno dei più importanti cantautori internazionali del nostro tempo, che si esibirà martedì 11 luglio 2023 al Teatro La Fenice di Venezia. Si tratta di un evento unico in uno dei teatri lirici più prestigiosi al mondo.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 17 marzo 2023 su Ticketone.it, Ticketmaster.it e Vela.avmspa.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il nuovo concerto – organizzato da Veneto Jazz e Zen Production, nell’ambito della rassegna AAVV Autori Vari Indipendenti, in collaborazione con Vigna PR e Live Nation – si aggiunge alle due date italiane già sold che si terranno rispettivamente mercoledì 29 marzo 2023 a Milano al Teatro dal Verme e venerdì 31 marzo 2023 al Teatro Nuovo Giovanni di Udine e farà parte del suo tour estivo.

Dopo la pubblicazione degli album “O”, “9” e del più recente “My Favourite Faded Fantasy”, l’artista continua con i suoi live in tutto il mondo. Contraddistinto sempre da uno stile non convenzionale e dal piacere per l’improvvisazione, il cantautore ha dato il via nel 2023 in un nuovo grande tour, che, oltre all’Italia, toccherà alcune delle principali città europee e mondiali, portando sul palco la sua energia positiva e sempre comunicando una delicata sensibilità che rende il suo personaggio sincero e non costruito.

DAMIEN RICE

MARTEDÌ 11 luglio 2023, ore 21:00

VENEZIA, Teatro La Fenice

Platea e palchi centrali ordine parapetto € 82,00 + dp

Palchi centrali ordine dietro e palchi laterali ordine parapetto € 75,00 + dp

Galleria centrale € 70,00 + dp

Loggione centrale € 65,00 + dp

Posti a visibilità limitata € 50,00 + dp

Posti di solo ascolto € 34,00 + dp

