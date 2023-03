Un nuovo spazio per famiglie e bambini da 0 a 6 anni

Durante il mese di marzo lo Spazio Bada Bum di via Giusti 2, gestito da Cooperativa Stripes Onlus, darà vita a una serie di laboratori, incontri, spettacoli e iniziative dedicati a bambini e bambine da 0 a 6 anni, accompagnati da un adulto. Una iniziativa nata per animare il quartiere Stellanda, grazie al Progetto “Coltivare inclusione” , che ha come capofila il comune di Rho (Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa ESTATE + promossa e finanziata da Regione Lombardia) .

Nel corso della prossima settimana, le attività proposte avranno come focus il Green: ci saranno iniziative dedicate alla cura del giardino, alla scoperta di piante e fiori in ottica di outdoor education. Si proseguirà poi con appuntamenti dedicati alla musica e a proposte con un’attenzione all’impatto zero.

Il giorno 14 è previsto un incontro formativo per i genitori. Il 15 e il 16, dalle ore 16.00 alle 18.00 laboratori green per genitori e bambini da 2 a 5 anni. Il giorno 24 verrà proposta una passeggiata dalle 18.00 alle 20.00.

Sabato 18 marzo alle 16.30 Bada-Ciak, spettacolo per grandi e piccini e laboratorio “La sedia blu” per i bimbi da 3 a 5 anni. Bada-Umpa prevede il 21 dalle 10.30 un incontro dedicato alle mamme di piccoli da zero a 12 mesi, il 22 e 23 dalle 16.00 laboratori creativi (2-5 anni) e il 25 alle 10.00 una marcia per tutti in musica.

Bada-Zero prevede il 27 marzo alle ore 10.00 incontri per i genitori di bimbi minori di un anno; il 28 e il 30 dalle 16.00 laboratori creativi da 2 a 5 anni di età.

Tutte le proposte sono gratuite, ma occorre prenotare scrivendo a

laura.pesare@pedagogia.it o chiamando il 348-6281216

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia