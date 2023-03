Da venerdì 3 marzo, è disponibile per la programmazione radiofonica il singolo “Addio mio amore” di Tiziano Ferro. L’artista ha scritto musica e testo del brano contenuto nel suo ultimo album, già disco d’oro, “Il mondo è nostro”.

“Addio mio amore è una canzone elettro anni Ottanta che parla di depressione. La depressione – racconta Tiziano Ferro – è l’amante oscura che ha dominato la mia vita per tantissimo tempo e a cui, però, dico addio in questa canzone. La depressione è una abile nemica, ti spiega la vita a modo suo, e sempre in maniera distruttiva. Diventa una droga, quindi, una dipendenza dalla quale liberarsi è complesso e doloroso. Di certo possibile, chiedendo aiuto.

È una canzone al limite del catartico, non l’ho fatto in modo volontario, ma ha un grande valore curativo. C’è un contrasto forte tra la musica – elettronica, quasi algida però ballabile – e il testo – volutamente ermetico. L’ho fatto spesso durante la mia carriera da autore, forse per esorcizzare un sentimento cupo tramite dei suoni dirompenti. Penso per esempio a: ‘Per Dirti Ciao’, ‘Stop Dimentica’ e forse anche ‘Xdono’”.

In attesa di “TZN 2023”

A partire dal 3 marzo sarà anche disponibile su Youtube il video ufficiale di “Addio mio amore” diretto dal fotografo e regista americano Walid Azami.

Inoltre, da venerdì 10 marzo, sarà disponibile “El mundo es nuestro” (in pre-order https://tiziano.lnk.to/emen) – versione in lingua spagnola de “Il mondo è nostro” – che sarà anticipato dall’uscita di “Adiós mi amor” sempre il 3 marzo.

Manca ormai pochissimo al grande ritorno live di Tiziano Ferro con “TZN 2023”, tour organizzato da Live Nation. Dal 7 giugno 2023, il cantautore torna negli stadi delle principali città italiane per risentire, finalmente dal palco, il calore del pubblico, a 6 anni di distanza dall’ultimo tour.

Per informazioni: www.livenation.it

Le date del nuovo tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021 viene invece recuperato a Messina come da calendario originale 2020. I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. I biglietti in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia