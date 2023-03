La vita privata di Tiger Woods sta per subire un’altra batosta pubblica.

Proprio quando sembrava che la sua vita turbolenta si fosse sistemata, che fosse un uomo di famiglia felice con una compagna di lunga data e i suoi due figli, il mondo di Woods sta per essere nuovamente messo sottosopra in pubblico.

Erica Herman, la fidanzata di Woods da circa sei anni, sta portando la superstar del golf 47enne in tribunale, secondo i documenti depositati nella contea di Martin, in Florida, sperando di annullare l’accordo di non divulgazione che Woods le fece firmare all’inizio della loro relazione.

La Herman sostiene che l’accordo di non divulgazione non dovrebbe essere applicato a causa dello Speak Out Act, che prevede un’esenzione nei casi in cui vi siano prove di aggressione o molestie sessuali.

Sebbene non ci siano state accuse o prove di violenza o molestie sessuali da parte di Woods, visti i suoi dubbi precedenti, questo fa drizzare le antenne – che sia giusto o meno.

Woods, è stato oggetto di un pubblico scandalo di tradimento nel 2009 che ha fatto naufragare il suo matrimonio con l’allora moglie Elin Nordegren, madre dei suoi due figli, Sam e Charlie.

Si presume che abbia avuto relazioni con numerose donne diverse, alcune delle quali hanno reso pubblici i dettagli succosi dei loro incontri, guadagnando denaro per apparizioni e interviste a pagamento su Woods.

