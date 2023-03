Il tempio di Taipei è ritenuto l’unico sito taoista istituito per venerare il dio coniglio Tu’er Shen, un simbolo significativo per le persone LGBTQI a Taiwan e in Cina.

In un tranquillo pomeriggio di metà settimana, all’ottavo piano di un edificio per uffici, A-wei separa meditativamente dei petali di fiori per fare un’offerta a Tu’er Shen, il dio coniglio, guardiano spirituale delle persone LGBTQI.

Il tempio è noto per la sua dedizione al servizio della comunità LGBTQI, ma il maestro taoista e fondatore del tempio, Lu Wei-ming, afferma che è uno spazio per tutte le persone, soprattutto per coloro che desiderano pregare per l’amore, l’amicizia e il successo nello studio.

“In altri templi è normale che il maestro ti dica cosa fare, ma questo posto è diverso. Mi ascoltano come un amico, senza pressioni religiose”, dice una ragazza che frequenta il tempio.

Un luogo dove cercare conforto. Il tempio è stato inaugurato nel 2006 e quando il calendario lunare è entrato nell’Anno del Coniglio, si è rinnovata l’attenzione e la celebrazione del sito e del suo scopo.

Oltre a essere uno dei 12 animali del calendario lunare, il “coniglio” è stato spesso un termine dispregiativo o gergale per le persone omosessuali nel corso della storia cinese, ma attraverso la narrazione culturale e gli sforzi come quelli di Lu per valorizzare Tu’er Shen, è diventato un simbolo significativo per la comunità queer di Taiwan e della Cina.

