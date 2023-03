Il trio dance di fama globale, Major Lazer, affiancato dalle superstar dell’amapiano Major League DJz, hanno pubblicato “Piano Republik”, il nuovo album collaborativo in uscita via Mad Decent/Because / Virgin Music LAS Italia.

Piano Republik, il primo album pubblicato negli ultimi tre anni dai Major Lazer – il trio statunitense composto da Diplo, Walshy Fire e Ape Drums – è una straordinaria vetrina internazionale e senza precedenti per l’amapiano, il genere di musica dance esploso dalle township sudafricane che si è recentemente imposto sulla scena mondiale.

“L’Africa è il centro dell’energia musicale di tutto il mondo in questo momento e l’amapiano è una delle realtà più entusiasmanti attualmente“, afferma Walshy Fire, membro dei Major Lazer. “È esploso in tutto il continente, ma tutto è iniziato in Sudafrica e i Major League Djz sono al centro di questo fenomeno. Non appena abbiamo avuto modo di sperimentare il loro percorso nella vita reale, abbiamo capito che dovevamo collaborare“.

L’album include i singoli già pubblicati “Koo Koo Fun” (con Tiwa Savage e DJ Maphorisa), “Designer” con Joeboy e “Mamgobhozi” con la compianta icona musicale e attivista sudafricana Brenda Fassie, oltre a un paio di apparizioni della superstar dell’R&B Ty Dolla $ign (“Smoking & Drinking”, “Oh Yeah”).

Tra gli artisti sudafricani presenti nel progetto figurano Msaki, Gaba Cannal, Russell Zuma, Yumbs, Boniface, DJ Rico e la cantante in rapida ascesa Tyla, che compare nella splendida focus track dell’album, “Ke Shy”.

I Major Lazer saranno live per un’unica data italiana al Kappa FuturFestival di Torino il 30 giugno.

https://www.universalmusic.it

