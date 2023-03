Peter Gabriel pubblica il Dark-Side Mix di Playing For Time, il terzo brano tratto dal suo prossimo album i/o.

Il brano è accompagnato da un’immagine di copertina realizzata dall’artista visiva Annette Messager.

Scritto e prodotto da Peter Gabriel, Playing For Time è stato registrato ai Real World Studios nel Wiltshire e ai The Beehive di Londra e vede la partecipazione di Tom Cawley al pianoforte.

L’arrangiamento orchestrale, curato da Ed Shearmur, è stato registrato ai British Grove Studios di Londra con alcuni musicisti che in precedenza avevano fatto parte della New Blood Orchestra.

Peter Gabriel parlando del brano ha dichiarato “Playing For Time è una canzone su cui ho lavorato a lungo e che ho già eseguito dal vivo, senza testo, perciò alcuni potrebbero conoscerla. È stata una canzone importante per me. Parla del tempo, della mortalità e dei ricordi, e dell’idea che ognuno di noi ha un pianeta pieno di ricordi che vengono nascosti in diverse aree del cervello.”

Gabriel ha poi aggiunto: “Si tratta più che altro di una canzone personale che parla di come si assemblano i ricordi e riflette sull’ipotesi di essere prigionieri del tempo o se, al contrario, questo è qualcosa che può davvero liberarci. Penso che sia un bene spingere se stessi verso esperienze più audaci o interessanti, perché così si avranno ricordi più ricchi di cui nutrirsi quando si arriverà alla mia età. Inoltre, ogni esperienza significativa che si vive insegna”.

Oltre alla nuova musica, Peter Gabriel intraprenderà un tour nel corso dell’anno. Le date nel Regno Unito e in Europa sono già in vendita, mentre gli spettacoli in Nord America saranno annunciati a breve.

i/o The Tour – Europe 2023

Thursday May 18 Krakow, Poland TAURON Arena

Saturday May 20 Verona, Italy Verona Arena

Sunday May 21 Milan, Italy Mediolanum Arena

Tuesday May 23 Paris, France AccorHotels Arena

Wednesday May 24 Lille, France Stade Pierre-Mauroy

Friday May 26 Berlin, Germany Waldbuehne

Sunday May 28 Munich, Germany Koenigsplatz

Tuesday May 30 Copenhagen, Denmark Royal Arena

Wednesday May 31 Stockholm, Sweden Avicii Arena

Friday June 2 Bergen, Norway Koengen

Monday June 5 Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome

Tuesday June 6 Antwerp, Belgium Sportpaleis

Thursday June 8 Zurich, Switzerland Hallenstadion

Saturday June 10 Cologne, Germany Lanxess Arena

Monday June 12 Hamburg, Germany Barclays Arena

Tuesday June 13 Frankfurt, Germany Festhalle

Thursday June 15 Bordeaux, France Arkea Arena

Saturday June 17 Birmingham, UK Utilita Arena

Monday June 19 London, UK The O2

Thursday June 22 Glasgow, UK OVO Hydro

Friday June 23 Manchester, UK AO Arena

Sunday June 25 Dublin, Ireland 3Arena

Biglietti in vendita qui livenation.it / petergabriel.com

Annette Messager – https://en.wikipedia.org/wiki/Annette_Messager

Long Now Foundation – https://longnow.org

Cover: Mes voeux (avec nos cheveux) by Annette Messager

Seguiranno ulteriori dettagli sui piani di pubblicazione dell’album completo.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia