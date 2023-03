Tra le colline della Valdichiana Senese, l’evento che inaugura la primavera in Toscana è il Palio dei Somari a Torrita di Siena. La manifestazione, organizzata dal 1966 in onore di San Giuseppe, per otto giorni anima il borgo millenario di Torrita di Siena con momenti di rievocazione storica, spettacoli in stile medievale e infine un’appassionante corsa a dorso di somaro tra le otto Contrade torritesi.

L’edizione 2023 è in programma dall’11 al 19 marzo: quello di sabato 11 e domenica 12 marzo è il fine settimana delle Taverne. Nei caratteristici banchetti allestiti dalle Contrade si trova il gusto dei piatti più tipici del territorio, tra cui cui ad esempio i celebri pici all’aglione della Valdichiana, mentre il borgo si riempie degli spettacoli itineranti di acrobati, giocolieri e musici.

Sabato 18 marzo nella suggestiva atmosfera di Piazza Matteotti ha luogo la Gara che, dando vita a uno spettacolo senza uguali, decreta i migliori sbandieratori e tamburini delle Contrade.

Domenica 19 marzo, al mattino il corteo storico composto da più di 200 figuranti sfila per il borgo in costumi del primo Quattrocento, con gli sbandieratori e i tamburini delle otto Contrade che presentano suggestive esibizioni; nel pomeriggio si corre il Palio dei Somari, una gara avvincente che, per la testardaggine dei quadrupedi protagonisti, è capace di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino al traguardo.

