Quando un automobilista americano è rimasto bloccato nella neve su una strada isolata dell’Oregon, ha pensato bene di salvarsi utilizzando l’arguzia.

Dopo essersi accorto di non avere campo per il cellulare, ha digitato un messaggio di testo a una persona fidata indicando la sua posizione esatta, ha attaccato il telefono a un drone e lo ha lanciato a diverse centinaia di metri di altezza.

Una volta trovato il segnale, il telefono in volo ha inviato il messaggio di aiuto.

L’uomo, di cui non si conosce il nome, si trovava nella Willamette National Forest su una strada alla quale non viene spesso dato il mantenimento durante l’inverno.

Dopo che il suo veicolo si è bloccato, si è reso conto che non c’era campo per i cellulari e, come se non bastasse, “la sua famiglia era all’estero e nessuno sapeva dove fosse andato”, secondo lo sceriffo di Lane County Search and Rescue.

“Indipendentemente dalle circostanze che hanno portato alla sua situazione, una volta bloccata questa persona ha davvero preso una decisione intelligente”, ha dichiarato in un comunicato lo sceriffo di Lane County Search and Rescue.

Innanzitutto, è rimasto nella sua auto. Per quanto siano pochi i deceduti causa freddo per l’attesa di un soccorso, in Oregon è consigliato di non esporsi fuori dall’abitacolo per le severe temperature.

Dopo aver collegato il suo telefono a un drone, “l’aumento dell’altitudine ha permesso al suo telefono di collegarsi a una torre” e di inviare il suo messaggio di aiuto. La sua ingegnosità ha permesso alle squadre di soccorso di intervenire e di aiutarlo a uscire dalla situazione.

Mentre le squadre soccorrevano l’uomo, hanno salvato anche un altro automobilista rimasto bloccato per diversi giorni nella neve.

I funzionari hanno dichiarato di essere rimasti colpiti dalla creatività dell’uomo, ma hanno consigliato alle persone di prestare attenzione e avvertire amici e familiari durante i viaggi invernali.

Inoltre, hanno dichiarato che la maggior parte delle missioni di soccorso condotte quest’inverno ha coinvolto veicoli più grandi, i cui proprietari hanno detto ai soccorritori che non pensavano di rimanere bloccati.

Il team di ricerca e soccorso ha suggerito: “Invece di chiedervi se pensate di poter superare un tratto di strada, chiedetevi ‘cosa succederà se rimarrò bloccato?”

Leggi altre curiosità dal mondo su Dietro La Notizia.